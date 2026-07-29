Spojené státy zakázaly dovoz humanoidních robotů z Číny, Peking se ohradil
29. 7. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americká vláda zakázala dovoz nových humanoidních robotů vyrobených v zahraničí, představují podle ní nepřijatelné riziko pro národní bezpečnost.
Mnohé z pokročilých robotů se vyrábějí v Číně, která se Spojenými státy soupeří o vedoucí postavení ve vývoji robotiky a umělé inteligence (AI). Čína se ohradila a uvedla, že přijme nezbytné kroky k důsledné ochraně práv a zájmů čínských firem, uvedla dnes agentura Reuters.
Americká Federální komise pro spoje (FCC) v úterý také zakázala dovoz výkonových měničů. To jsou zařízení, která se používají například v datových centrech a solárních elektrárnách. Podle FCC mohou tato zařízení rovněž představovat riziko pro americkou ekonomiku. Zákaz se ale nevztahuje na prodej ani dovoz stávajících modelů, které FCC už dříve schválila.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu uvedlo, že Peking dlouhodobě odmítá politizaci obchodních otázek a nesouhlasí se sankcemi zaváděnými na základě nepodložených záminek. Čínská vláda proto přijme nezbytná opatření v reakci na jakékoli kroky, které poškodí zájmy Pekingu. Velvyslanectví zároveň vyzvalo všechny země ke spolupráci na vývoji AI ku prospěchu všech. Spojené státy by podle úřadu měly "opustit své hegemonické uvažování, přestat očerňovat čínské společnosti a přestat jim vyhrožovat sankcemi".
FCC uvedla, že výkonové měniče vyrobené v zahraničí mohou představovat bezpečnostní riziko, protože by mohly zahraničním společnostem umožnit tato zařízení na dálku vypnout, odcizovat z nich data, získat vzdálený přístup nebo je využívat ke sledování jménem zahraničních vládních aktérů. Mohla by být i zneužita při kybernetických útocích.
"Čína se vždy důrazně stavěla proti tomu, aby Spojené státy nepřiměřeně rozšiřovaly pojem národní bezpečnosti a omezovaly čínské podniky,“ řekla dnes na pravidelném tiskovém brífinku mluvčí ministerstva zahraničí v Pekingu Mao Ning.
Export z Číny je pod zvýšeným dohledem Spojených států, protože administrativa prezidenta Donalda Trumpa usiluje o řešení obchodní nerovnováhy s druhou největší ekonomikou světa. Přestože je Čína největším světovým vývozcem elektromobilů, vysoká dovozní cla jí prakticky uzavřela přístup na americký trh, napsal server BBC.
Washington také zablokoval prodej nejvyspělejších amerických polovodičů do Číny. Cílem tohoto opatření je chránit národní bezpečnost, zpomalit modernizaci čínských ozbrojených sil a zachovat vedoucí postavení Spojených států v oblasti umělé inteligence.
Americký ministr financí Scott Bessent varoval, že čínské firmy zabývající se umělou inteligencí by mohly čelit sankcím kvůli obviněním z krádeže amerického duševního vlastnictví. Čínská vláda na to reagovala prohlášením, že rozvoj AI je v zemi "výsledkem vlastního úsilí a odhodlání Číny i mezinárodní spolupráce“.
Spojené státy se zároveň budou snažit předejít opakování problémů v dodavatelských řetězcích, které nastaly loni. Čína tehdy zpřísnila omezení vývozu vzácných zemin, což jsou suroviny nezbytné pro výrobu elektroniky.
Čínské technologické společnosti v posledních letech výrazně pokročily ve vývoji humanoidních robotů určených pro využití například v továrnách i domácnostech. Zároveň své roboty začaly rychle nabízet firmám i široké veřejnosti, a to ještě před tím, než se na trhu ve větším měřítku prosadili američtí konkurenti vyrábějící humanoidní roboty, jako jsou firmy Tesla a Boston Dynamics.