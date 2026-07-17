Splníte si tajný sen z dětství? Action prodává plnohodnotný stroj na popcorn za 299 korun
17. 7. 2026 – 7:14 | Magazín | BS
Také vám vždycky přišlo, že popcorn je výsadou kin a domů tak nějak nepatří? Přístroj z oblíbeného diskontu vás vyvede z omylu.
Málokteré slovo má tak silné asociace jako: Popcorn. Jen se to řekne, člověk už už cítí vůni kinosálu, skoro jakoby měl rovnou v ruce i obří kbelík s červenými pruhy a rovnou naskočí i vzpomínky na všechno to příjemné očekávání před tím, než začne film.
Mít doma vlastní opravdový popcornovač se pro mnohé z nás v dětství zdálo jako naprosto nerealistický sen vyhrazený jen americkým filmům. Jasně, instantní popcorn šel vždycky připravit v mikrovlnce, ale to zkrátka tak nějak nebylo ono.
Diskontní řetězec Action se ale nyní rozhodl tento dětský sen splnit a prodává přístroj, který promění váš obývák v soukromé multikino.
Popkornovač George Wilkinson z nabídky Actionu je momentálně v akci a vyjde na velmi dostupných 299 korun, jde tedy o spotřebič, který rozhodně neudělá díru v rozpočtu. A splněný dětský sen za pár stovek? Pakatel.
Prohlédněte si přístroj v akci:
Hlavním tahákem, kromě ceny samotného přístroje, je brutální úspora za suroviny. Zatímco v multiplexu dnes za střední popcorn běžně necháte 150 korun i více, půlkilový pytlík obyčejné kukuřice na pukání stojí v každém supermarketu pár korun a vystačí vám na nespočet filmových večerů.
Přístroj navíc funguje na principu horkého vzduchu. Kukuřice rotuje v malé komoře, dokud nepraskne a nevyletí ven do připravené mísy. Nepotřebujete k tomu ani kapku oleje, což z výsledného popcornu dělá překvapivě zdravou a nízkokalorickou svačinku plnou vlákniny.
Využití horkovzdušné technologie s sebou ale samozřejmě nese jistá specifika:
Protože se kukuřice dělá zcela nasucho, výsledný popcorn je logicky... suchý. Pokud na něj hned po vypukání nasypete sůl nebo koření, všechno okamžitě opadá na dno mísy a popcorn zůstane bez chuti. Abyste dosáhli efektu "jako z kina", musíte hotový popcorn v míse dodatečně postříkat olejem ve spreji nebo polít rozpuštěným máslem a až poté osolit.
A také je potřeba počítat s tím, že přístroj není úplně tichý, takže popcorn raději vyrábějte před filmem, nikoliv při něm, protože to by z něj diváci moc neměli.
Jinak se ale jedná o parádní nabídku pro každého fanouška zážitku jak z kina, který si ho ale chce v pohodě dopřát i doma v obýváku.