Špína bez šance. Novému letáku Actionu vévodí sada čistících prostředků za 50 korun
30. 4. 2026 – 8:03 | Magazín | BS
Pokud doma nemáte komorníka nebo služky, které by to dělaly za vás, bez čistících prostředků se neobejde prakticky nikdo. Ale proč za ně přeplácet?
Oblíbený diskontní řetězec Action přišel s novým letákem, jemuž hned na titulní straně vévodí nabídka, která zaujme každého, kdo si potrpí na čistotu v domácnosti. Tedy, doufejme, většinu z nás.
V akci momentálně najdeme hned tři prostředky značky The Pink Stuff:
Čistící prostředek na sklo The Pink Stuff, 850 ml za 49,90.
Čistič na podlahy The Pink Stuff, 750 ml za 59,90.
A prostředek na čištění koupelen The Pink Stuff, 850 ml za 49,90.
Zběžný pohled na stránky a nabídky renomovaných drogerií rychle odhalí, že se jedná o velmi zajímavý poměr ceny a výkonu: Čistící prostředky velkých značek zpravidla stojí při stejném objemu zhruba o polovinu víc. A někdy i dvakrát tolik.
V repertoáru pak samozřejmě nalezneme i stálici: Čistící pastu The Pink Stuff za 74,90, kterou si hospodyňky pochvalují už několik let.
Pokud jste se značkou ještě nepřišli do styku a nejste si proto jistí: Růžových čističů The Pink Stuff se ale vůbec nemusíte bát – svou práci zvládnou naprosto srovnatelně, jsou opravdu velmi dostupné a každá ušetřená koruna se počítá.
Nejvíc se zpravidla hodí právě zmiňovaná čistící pasta, se kterou zatočíte prakticky s jakoukoliv špínou. Jen dejte pozor: Je mírně abrazivní, takže na nějakých opravdu choulostivých površích, které by se mohly snadno poškrábat, buďte raději opatrnější.
A pokud byste snad nechtěli věřit jen našemu doporučení (které je mimochodem od srdce, značku k pucování kuchyně používá i autorka článku), na internetu naleznete také spoustu recenzí a stovky tisíc pozitivních uživatelských reakcí na stránkách velkých obchodů.