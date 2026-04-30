Dnes je čtvrtek 30. dubna 2026., Svátek má Blahoslav
Počasí dnes 11°C Polojasno

Špína bez šance. Novému letáku Actionu vévodí sada čistících prostředků za 50 korun

30. 4. 2026 – 8:03 | Magazín | BS

Špína bez šance. Novému letáku Actionu vévodí sada čistících prostředků za 50 korun
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Pokud doma nemáte komorníka nebo služky, které by to dělaly za vás, bez čistících prostředků se neobejde prakticky nikdo. Ale proč za ně přeplácet?

Oblíbený diskontní řetězec Action přišel s novým letákem, jemuž hned na titulní straně vévodí nabídka, která zaujme každého, kdo si potrpí na čistotu v domácnosti. Tedy, doufejme, většinu z nás.

V akci momentálně najdeme hned tři prostředky značky The Pink Stuff:

Čistící prostředek na sklo The Pink Stuff, 850 ml za 49,90.

Čistič na podlahy The Pink Stuff, 750 ml za 59,90.

A prostředek na čištění koupelen The Pink Stuff, 850 ml za 49,90.

Zběžný pohled na stránky a nabídky renomovaných drogerií rychle odhalí, že se jedná o velmi zajímavý poměr ceny a výkonu: Čistící prostředky velkých značek zpravidla stojí při stejném objemu zhruba o polovinu víc. A někdy i dvakrát tolik. 

V repertoáru pak samozřejmě nalezneme i stálici: Čistící pastu The Pink Stuff za 74,90, kterou si hospodyňky pochvalují už několik let.

Pokud jste se značkou ještě nepřišli do styku a nejste si proto jistí: Růžových čističů The Pink Stuff se ale vůbec nemusíte bát – svou práci zvládnou naprosto srovnatelně, jsou opravdu velmi dostupné a každá ušetřená koruna se počítá.

Nejvíc se zpravidla hodí právě zmiňovaná čistící pasta, se kterou zatočíte prakticky s jakoukoliv špínou. Jen dejte pozor: Je mírně abrazivní, takže na nějakých opravdu choulostivých površích, které by se mohly snadno poškrábat, buďte raději opatrnější.

A pokud byste snad nechtěli věřit jen našemu doporučení (které je mimochodem od srdce, značku k pucování kuchyně používá i autorka článku), na internetu naleznete také spoustu recenzí a stovky tisíc pozitivních uživatelských reakcí na stránkách velkých obchodů.

Tagy:
sleva úklid prostředek levné čištění Action
Zdroje:
Amazon, Vlastní, goodhousekeeping.com, Action
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Následující článek

Nejnovější články