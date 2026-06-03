SPD se odvolá proti trestu za plakáty, je připravená spor dovést až k ÚS
3. 6. 2026 – 16:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nesouhlasí s třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, který mu dnes uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty.
SPD se proti verdiktu odvolá a je připravena pokračovat až k Ústavnímu soudu, řekl novinářům šéf hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Rozsudek měla zjevně připravený předem, míní.
"Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou," uvedl Okamura. SPD je podle něj obžalovaná nezákonně za svobodné vyjádření názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají děti do školy. "V žádném případě jsme necílili na rasové pohnutky," uvedl.
Dnešní verdikt není pravomocný. Obžalobě čelí i Okamura, stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude soud projednávat zvlášť. "Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci," odůvodnila dnes rozsudek Tichá. Problémem kampaně SPD je podle ní to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva ČR do pozice "oni a my".
Podle Okamury soudkyně kázala, jak má vypadat politická kampaň. Chtěla tím stanovit způsob vedení kampaně a ovlivnit politické dění v ČR, míní. "Samosoudkyně měla podle našeho názoru zjevně rozsudek připravený předem bez ohledu na hlavní líčení a dokazování," prohlásil. SPD řízení pokládá za důležitý precedens v boji za svobodu slova a demokracii, doplnil.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".