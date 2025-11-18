Špatný sport! Agáta Hanychová odmítla slavného fotbalistu: "Vždycky jsem byla na hokejisty"
18. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke
Známý fotbalista přiznal, že byl jednu dobu do Agáty zamilovaný až po uši.
Bývalý slavný fotbalista a věčný rebel Martin Fenin se vůbec nestydí přiznat dávné lásky. A jednou z největších prý svého času zahořel k influencerce a tehdy ještě modelce, protože nic jako influenceři zatím ještě neexistovalo, Agátě Hanychové.
„Pravda je, že jsem byl do Agáty zamilovaný už jako malý kluk. Byla úplně jiná, než ostatní modelky. Když jsem hrál ještě za Teplice, tak mě spoluhráč vzal autem do Prahy na nějakou akci, kde Agáta zrovna byla. Já tehdy ani neměl řidičák. Nechal jsem jí tam plyšáka, ale ona tehdy mou lásku neopětovala,“ svěřil se se svým letitým smutkem pro magazín Expres.
„Veronika Žilková o tom věděla a proto ji dodnes říkám, že je má skoro tchyně. Když jsem hrál za Frankfurt, tak si mě pozvala do své talk show,“ dodal.
Nebylo to poprvé, co zmínil svou dávnou náklonnost k Agátě. Tentokrát ale dávné jednostranné jiskření zmínila i sama Agáta. Na premiéře filmu Hříšník Řepka se jí totiž novináři ptali, jestli se někdy sama od nějakého fotbalisty zakoukala.
„Fenin mě miloval, ale já jeho ne. Vždycky jsem byla spíše na hokejisty, pardon. Tam jich bylo spoustu,“ hlásila Agáta otevřeně.
Jmenovat je nicméně odmítla, prý aby doma od manžela nedostala "přes držku".