Sparťan Vydra měl v derby dostat červenou kartu, uvedla komise rozhodčích
7. 10. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sparťanský fotbalista Patrik Vydra měl podle komise rozhodčích dostat v nedělním derby se Slavií červenou kartu za zákrok na Ivana Schranze.
Kromě hlavního sudího Jana Všetečky chyboval i videorozhodčí Karel Rouček, jenž měl na faul upozornit. Komise to uvedla v komuniké k 11. kolu nejvyšší soutěže.
Vydra za stavu 1:0 pro červenobílé dostal první žlutou kartu ve 33. minutě za strčení do Jana Bořila. O chvíli později v souboji o balon trefil Schranze podrážkou do lýtka, Všetečka ale nechal pokračovat ve hře. Po utkání v rozhovoru s Oneplay Sport uznal, že měl domácímu záložníkovi ukázat druhou žlutou kartu, podle komise byl ale namístě ještě přísnější trest.
"Ve 34. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil červenou kartu hráči domácího družstva č. 26 (Vydra). Domácí hráč sice míčem zahrál, ale do souboje šel nepřiměřenou silou a ze záběrů je patrné, že ohrozil zdraví soupeře. VAR chybně neintervenoval," stojí v komuniké.
"Jsme rádi, že byla tato chyba pojmenována, přesto pro nás zůstává nepochopitelné, proč k zásahu ze strany VAR nedošlo," uvedla Slavia v prohlášení na sociální síti X. "Prioritou rozhodčích by měla být vždy ochrana zdraví hráčů. V tomto případě šlo o zákrok, který mohl mít vážné následky, a právě proto považujeme za důležité, aby byl celý proces posuzování situace maximálně transparentní. Za férové bychom považovali, aby komise rozhodčích po vzoru anglické Premier League zveřejnila záznam komunikace z VAR místnosti. Jen tak lze dát fanouškům i klubům jasnou odpověď, jak k této situaci došlo. Nejde jen o výsledek samotného zápasu, ale především o důvěru fanoušků v český fotbal a jistotu, že zdraví hráčů je chráněno."
Správně se naopak videorozhodčí Rouček zachoval během předchozí sporné situace ve 20. minutě. Slávista Muhammad Cham zahrál na hranici velkého vápna úmyslně rukou, za což Všetečka nařídil přímý kop.
"Ve 20. minutě utkání rozhodčí správně nařídil přímý volný kop pro domácí družstvo za úmyslnou hru rukou hráče hostujícího družstva č. 7 (Cham), který měl za tento přestupek obdržet žlutou kartu. Z dostupných záběrů není prokazatelné, zda k přestupku došlo uvnitř nebo mimo pokutové území, VAR proto správně neintervenoval," uvedla komise.
Derby na Letné skončilo 1:1. Sparta před reprezentační pauzou udržela v čele tabulky náskok jednoho bodu před odvěkým rivalem.
V utkání Plzeň - Hradec Králové (3:3) sudí Jan Beneš správně nařídil penaltu po hře rukou záložníka hostů Alexandra Sojky, jemuž se míč odrazil do paže z velké blízkosti od tyče. "Hráč hostujícího družstva č. 8 (Sojka) měl ruku v okamžiku dotyku s míčem daleko od těla," vysvětlila komise.
Rozhodčí nechyboval ani duelu Zlín - Ostrava v závěru nastavení, kdy obránce Baníku Alexander Munksgaard srovnal na 1:1 v době, kdy byly na hřišti dva míče. "V 94. minutě utkání rozhodčí pravidlově správně uznal branku hostujícího družstva. Podle pravidel fotbalu je rozhodčí povinen přerušit hru v případě, pokud druhý míč hru ovlivňuje, což nebyla tato situace," napsala komise.
Kapitán pražské Dukly byl po právu vyloučen za surovou hru při zákroku na teplického Matyáše Kozáka. Severočeši zvítězili na Julisce 3:1.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě udělala výjimku a okomentovala pět sporných případů. Další momenty si komise vyhodnocuje interně.