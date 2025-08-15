Sparta porazila Ararat-Armenii i venku a je ve 4. předkole Konferenční ligy
15. 8. 2025 – 8:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty zvítězili v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenie 2:1 a v součtu s úvodní výhrou 4:1 postoupili do závěrečné fáze kvalifikace.
Pražané vedli v Jerevanu zásluhou Albiona Rrahmaniho, ještě v prvním poločase vyrovnal z penalty střídající Juan Balanta. V závěru domácí dohrávali bez vyloučeného Joaa Queiróse a hosté krátkou přesilovku zásluhou dalšího příchozího hráče z lavičky Emila Krasniqiho využili.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho zvládli v této sezoně i druhé předkolo Konferenční ligy, v tom předchozím si poradili s kazachstánským Aktobe. V závěrečném dvojzápase vyzvou FC Riga, nebo Beitar Jeruzalém. Lotyšský celek doma vyhrál první duel 3:0.
Letenští vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě. Venku v pohárech triumfovali poprvé od loňského srpna a pěti duelech.
Utkání se hrálo na stadionu Araratu-Armenia pro bezmála 1500 diváků, přestože nesplňuje požadavky UEFA pro 3. předkolo. Pražany podpořilo několik desítek diváků. Soutěžní premiéru v základní sestavě Sparty si odbyl kamerunský útočník Milla.
Hosté skórovali z první vážné akce ve 23. minutě, do té doby se hrálo nepřesně na obou stranách. Sadílek vystihl Hovhanisjanovu rozehrávku a Rrahmani se střelou pod horní tyč nemýlil. Kosovský reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti soutěžních zápasů.
Domácí srovnali za sedm minut. Ryneš ztratil míč na polovině soupeře a vzápětí na druhé straně fauloval střídajícího Duarteho. Severomakedonský rozhodčí Kačevski nařídil penaltu a Balanta se z ní nemýlil. Právě kolumbijský záložník byl minulý týden jediným střelcem svého týmu na Letné. Dvojnásobný arménský mistr sahal po obratu, v 38. minutě sparťanský brankář Vindahl vyrazil Šagojanovu střelu na tyč.
Zkraje druhé půle Sadílek nahrál před branku na volného Rrahmaniho, jenže ten velkou příležitost nevyužil. V další dobré šanci zamířil vedle Haraslín po Kadeřábkově přihrávce. Na opačné straně vystřelil z dálky mimo tři tyče Šagojan, Krasniqiho ránu zpoza vápna zase vytěsnil gólman Pinto. O chvíli později si poradil i s Rrahmaniho střelou z přímého kopu. Zaskvěl se i Vindahl po Duartově prudké ráně k tyči.
V 88. minutě dostal červenou kartu Queirós, který ve skluzu fauloval střídajícího Preciada. Za zákrok nejprve obdržel žlutou, ale po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ho Kačevski rovnou vyloučil.
V úvodní minutě nastavení si Krasniqi naběhl na Preciadův pas, položil si na zem vyběhnutého Pinta a rozhodl o výhře Sparty. Při teprve druhém startu v sezoně skóroval poprvé. Pražané vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou.