Dnes je čtvrtek 9. dubna 2026., Svátek má Dušan
Počasí dnes 0°C Skoro jasno

Sparta po tuhé bitvě porazila Pardubice 4:2 a vyrovnala sérii semifinále na 2:2

9. 4. 2026 – 0:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Sparta po tuhé bitvě porazila Pardubice 4:2 a vyrovnala sérii semifinále na 2:2
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Hokejisté Sparty zvítězili ve čtvrtém utkání semifinálové série play off extraligy nad Pardubicemi 4:2 a vyrovnali stav na 2:2 na zápasy.

Dynamo díky Romanu Červenkovi vedlo, Pražané vyrovnali do první přestávky, po druhé části byl stav 2:2, v čase 48:33 ale rozhodl přesilovkovým gólem Michael Špaček.

Stejně jako v úterý se hrálo před 17.220 diváky ve vyprodaném hledišti O2 areny, byl tak opět vyrovnán rekord samostatné české extraligy v zápasech odehraných v uzavřených arénách. Série se nyní vrací na východ Čech, páté utkání se odehraje v sobotu od 19 hodin.

"Včera jsme tahali za kratší konec, dneska jsme si pro to sáhli," připomněl úterní porážku 1:2 po samostatných nájezdech kouč vítězů Jaroslav Nedvěd. "Chtěli jsme uhrát zápas v Pardubicích, pak tady doma také minimálně jeden, což se povedlo, takže jdeme zase se vztyčenou hlavou do té série dál," uvedl Nedvěd.

Začátek byl neurovnaný, s řadou nepřesností a častým přerušením hry. Ve třetí minutě ale fauloval Pysyk a Pardubice hrály přesilovku. Celé dvě minuty ji režíroval Červenka, postupně připravil šance pro Kauta, Tourignyho, který napálil tyčku, a Sedláka, domácí v čele s gólmanem Kořenářem ale odolali bez úhony.

Když se v deváté minutě hrálo čtyři na čtyři, měl první větší možnost Sparty Niko Seppälä. V další šanci neuspěl Špaček. Jen o chvilku později, kdy už se hrálo v plném počtu, otevřel skóre chytrou dorážkou Červenka. Kořenářem vyražený kotouč zlehka dloubl přes domácího gólmana.

Už ve 14. minutě Pražané odpověděli. V útočném pásmu háčkoval Niko Seppälä, Shore pak našel Kousala a ten zblízka překonal Willa. Hostům mohl bleskově vrátit náskok Sobotka, Kořenář ale včas zachytil za zády do branky klouzající puk.

Do druhé třetiny vstoupili Pražané s ještě téměř minutovou přesilovkou, ve 26. minutě se navíc provinil faulem také Hájek, domácím se ale v početní převaze vůbec nedařilo a Willa neohrozili. V končící 29. minutě se ale na kruhu pro vhazování opřel do puku Řepík a vymetl horní růžek na bližší Willově tyčce.

Kousal, jenž u jeho trefy asistoval, měl pak spolu s Řepíkem možnost navýšit skóre, ale Will byl proti. Ve 38. minutě slavilo Dynamo vyrovnání. V rohu vyšťoural kotouč Kelemen, vyjel s ním nerušeně do palebné pozice a zblízka překonal Kořenáře.

Tuhá bitva pokračovala i ve třetí dvacetiminutovce. Ve 47. minutě se proti pravidlům provinil Stránský a Spartě svitla další naděje vrátit vedení zpátky na svou stranu. Řepík Willa ještě nepřekonal, ale pak dostal od Chlapíka nabito Špaček a propálil vše před sebou. Hosté ještě sáhli k trenérské výzvě, Horákovo postavení na brankovišti ale sudí u videa vyhodnotili jako odpovídající pravidlům. Následnou přesilovku Pražané nevyužili.

"Rozhodčí mi řekl, že domácí hráč stál v brankovišti, že bruslí do našeho brankáře v otočce kopnul, ale že to nebylo s takovou intenzitou, která by mu omezovala zákrok. Čerpali jsme z vlastní zkušenosti - vím stoprocentně o dvou identických gólech ve zcela stejné situaci, které nám nebyly uznané. Proto jsme si byli jistí, že nebude uznaný ani tento gól, ale bohužel uznaný byl. A není to nějaké kňučení. Jen někdy nevíme, jak se to tam rozhodne," prohlásil pardubický kouč Filip Pešán.

V čase 52:46 hodně zavařil domácím Niko Seppälä. Jeho zákrok na Kondelíka uprostřed kluziště ohodnotili rozhodčí po další kontrole videa jako faul kolenem a s trestem na pět minut a do konce utkání poslali finského beka do sprch. Sparta ale odehrála oslabení bravurně. Za celou dobu nepustila hosty do šance a sama naopak několikrát zahrozila.

Výrazněji přitlačili Východočeši už při hře v pěti a tlak umocnili přesně minutu a půl před vypršením základní hrací doby odvoláním Willa na střídačku. Rozhodnout mohl Chlapík, jeho zakončení ale Tourigny hokejkou zastavil. Sparta už ale šanci na vyrovnání série nepustila a v čase 59:35 pak přece jen potvrdil výhru zakončením z půlky hřiště Dzierkals.

Tagy:
Pardubice hokej sparta extraliga semifinále play-off sport
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Pijete vodu při jídle? Lékaři vyvracejí mýtus, kterému věří polovina lidí

