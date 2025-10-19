Sparta má podruhé za sebou všechny body, porazila úřadujícího mistra Brno 4:1
19. 10. 2025 – 19:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty porazili v utkání 16.extraligového kola Brno 4:1.
Pražané si po pěti zápasech, v nichž vyšli naprázdno, připsali podruhé za sebou plný zisk, Kometa ve druhém vystoupení po sobě nebodovala. Domácí duel s obhájcem titulu, jemuž v dubnové sérii semifinále play off podlehli po sedmizápasové sérii, rozhodli v první polovině druhé části, během níž odskočili z bezbrankového stavu do vedení 3:0. Dvakrát se před téměř 13 tisíci diváky prosadil obránce Mark Pysyk.
Sparta byla od úvodního buly výrazně aktivnější. Chlapík v úvodní šanci nezamířil přesně, mimo tyčky Kavanovy branky skončila i Pysykova teč. Kavan se pak zaskvěl při Špačkově zakončení.
Po Lajunenově faulu měla Kometa na začátku 13. minuty k dispozici první přesilovku zápasu a vypracovala si během ní velmi dobré šance k zakončení. Nejblíže měli ke změně skóre Stránský a bez přípravy pálící Hynek Zohorna, ale Kovář výbornými zákroky ubránil svou branku od pohromy. Početní výhodu si pak zahráli i domácí, ale byla v jejich podání velmi nepovedená.
Mnohem lepší už byla ta na začátku druhého dějství, v níž poslal hříšníka Kristiána Pospíšila předčasně zpět do hry Pysyk, když ranou od modré čáry otevřel gólový účet. Utekly jen necelé tři minuty a radoval se znovu, když si najel na skvělou Špačkovu nahrávku a z úhlu dokázal prostřelit Kavana.
Skvělou pasáž Pražanů pak završil ve 29. minutě Řepík. Hosté se ještě pokusili vše zvrátit trenérskou výzvou, ale namísto odvolání gólu museli Brňané pykat za zdržování hry. Krátce po přesilovce zakončoval bekhendem Dzierkals, Kavanovi kotouč vypadl, ale následný závar hosté přestáli.
Spartě narostla křídla a byla při chuti. Chlapík se na konci 37. minuty parádně proháčkoval, jeho akci chyběla jen gólová tečka, velmi podobně dopadl o pár sekund později Horák. Přesto přišla zápletka - 99 sekund před druhou přestávkou fauloval Sirota ujíždějícího Fleka a Zbořil dokonale provedeným trestnými střílením snížil.
Ve 45. minutě se hodně zajiskřilo, když Holland poslal tvrdým zákrokem předčasně do kabin Mašína, spoluhráče vzápětí pomstil v pěstní výměně názorů Michal Vitouch. Oba museli na pět minut na trestnou lavici. V 51. minutě odhalili sudí u videa nešetrný zákrok Chludila a za sekání ho poslali předčasně do kabin.
V pětiminutové přesilovce pálil Špaček, Kavan vystřihl parádní semafor, ale 11 sekund před koncem trestu definitivně rozhodl Dzierkals.