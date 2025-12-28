Dnes je neděle 28. prosince 2025., Svátek má Bohumila
28. 12. 2025 – 16:11 | Zprávy | Anna Pecena

Spánkový hormon, který rozhoduje o paměti i délce života. Zbytečně si ho ničíte
senior a zdravízdroj: Printscreen X
Zapomínání, únava, mlha v hlavě a pocit, že mozek už nefunguje jako dřív, nemusí být stáří. Věda má jasno: klíčovou roli hraje melatonin – hormon spánku, regenerace a dlouhověkosti. A jeho podpora často nestojí skoro nic.

Melatonin je hormon, který si tělo vytváří samo, především večer a v noci. Jeho hlavním úkolem není jen řídit spánek, ale také chránit mozek, podporovat paměť, zpomalovat stárnutí buněk a regulovat vnitřní biologické hodiny. S přibývajícím věkem ale jeho tvorba výrazně klesá. U lidí nad 50 let může být až o desítky procent nižší než v mladosti.

A tady přichází zásadní fakt: nízká hladina melatoninu je opakovaně spojována s horší pamětí, sníženou schopností soustředění a vyšším rizikem neurodegenerativních onemocnění. Ne proto, že by melatonin byl „zázračný“, ale protože bez kvalitního spánku se mozek jednoduše nedokáže opravovat.

Mozek se čistí jen v noci. Přes den to nejde

Během hlubokého spánku se v mozku aktivuje takzvaný glymfatický systém. Ten doslova vyplachuje odpadní látky, které se přes den hromadí při myšlení. Tento proces je vědecky potvrzený a funguje pouze tehdy, když je spánek dostatečně dlouhý a kvalitní. Melatonin je jeho klíčovým spouštěčem.

Problém je, že moderní život melatonin systematicky ničí. Večerní světlo z televizí, mobilů a LED žárovek dává mozku falešný signál, že je den. Výsledkem je horší spánek, méně regenerace a pomalejší mozek. To není názor, ale opakovaně potvrzený fakt z neurologických studií.

Levné způsoby, jak melatoninu pomoct

Dobrá zpráva je, že podpora melatoninu není o drahých doplňcích. Základní opatření jsou překvapivě jednoduchá a často zdarma. Ztlumení světla večer, vypnutí obrazovek alespoň hodinu před spaním a pravidelný režim mají měřitelný vliv na kvalitu spánku i paměť.

Mnoho měst, obcí a seniorských center dnes nabízí programy zaměřené na zdravý spánek, relaxaci a zvládání stresu. Tyto aktivity mají prokazatelný pozitivní vliv na melatonin i kognitivní funkce, přesto o nich většina lidí netuší.

Hormon dlouhověkosti, o kterém se nemluví

Melatonin není hormon výkonu ani mládí. Je to hormon údržby. Bez něj mozek stárne rychleji, paměť se horší a únava se stává normou. Kdo chce udržet hlavu v kondici i po padesátce, nemusí hledat zázraky. Stačí chránit to, co tělo umí samo vyrábět – pokud mu v tom přestaneme bránit.

