Španělsko se politicky otřásá. Premiér končí, Katalánci si zase vládnou sami

31. 5. 19:32

Trump prohlásil, že rozhovory se Severní Koreou v New Yorku jsou velmi pozitivní a že stále doufá v uspořádání summitu v původně plánovaném termínu 12. června. V pátek by měla severokorejská delegace dorazit do Bílého domu, aby mu předala dopis od vůdce KLDR Kim Čong-una. "Těším se na to, co v tom dopise je," řekl Trump. Na dotaz, zda už chystaný summit získává obrysy, odpověděl: "Myslím, že ta setkání byla velmi pozitivní."