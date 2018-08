Španělská vláda spěchá s exhumací diktátora. Frankisté protestují

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Španělská vláda rozhodla prostřednictvím dekretu, že ostatky generála Franka budou odstraněny z Údolí padlých nedaleko Madridu. Dekret s největší pravděpodobností schválí většina poslanců příští měsíc. Proti se staví ještě nedávno vládnoucí lidovci, ale také část veřejnosti, která proti rozhodnutí u památníku protestovala.

"Frankova hrobka je neúctou k obětem, které jsou v Údolí padlých pohřbeny," uvedla Calvová s odkazem na 34.000 obětí z obou táborů španělské občanské války. Ta stála v letech 1936 až 1939 životy půl milionu lidí a rozpoutal ji pučem proti republikánské vládě Franco, který stál v čele země do své smrti v listopadu 1975.

Dekret bude mít platnost 12 měsíců, během níž by se měla exhumace ostatků uskutečnit. Calvová novinářům řekla, že předpokládá exhumaci do konce roku. Podle deníku La Vanguardia by se tak mohlo stát do dvou měsíců od schválení dekretu poslanci, ti se sejdou k první schůzi druhý týden v září. Už ve čtvrtek mluvčí vládní socialistické strany v parlamentu Adriana Lastraová řekla, že termín vláda předem zřejmě neoznámí, aby se vyhnula demonstracím a protestům.

Už dnes ráno se sjely do Údolí padlých k Frankově hrobce desítky lidí, kteří přijeli vzdát hold generálovi a protestovat proti přemístění jeho ostatků. Památník ale dnes navštívili i příznivci vládního kroku. "Absolutně s tím souhlasíme, diktátor by neměl ležet tady," řekla deníku El País Olga Casadová (47), která chtěla památník navštívit ještě předtím, než Frankovy ostatky odstraní.

Právní kroky k exhumaci by měly začít už příští pátek, řekla Calvová. Podle serveru eldiario by měla pak měla začít běžet 15denní lhůta, v níž mohou vládní dekret napadnout u soudu ti, kterých se týká. Stejně dlouhou lhůtu podle serveru eldiario dostane posléze rodina na to, aby rozhodla, kam mají být ostatky přemístěny. "Pokud se rodina nevyjádří, rozhodne vláda o důstojném místě, kam ostatky Franka uloží," řekla dnes Calvová.

Vládní dekret, který je dodatkem k zákonu o historické paměti z roku 2007, v dolní komoře parlamentu bude zřejmě schválen. Hlasovat proti němu chce zatím jen Lidová strana (PP), která byla u moci do letošního května. Podle deníku El País se strana chystá napadnout dekret u Ústavního soudu, nikoli ale kvůli jeho obsahu, nýbrž kvůli formě, jakou vláda o exhumaci rozhodla.

Bývalá vláda lidovců ale byla proti exhumaci, nevyslyšela ani nezávaznou výzvu poslanců z loňského května, aby Frankovy ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila.

Také strana Ciudadanos, která byla koaličním partnerem vlády lidovců, kritizuje formu rozhodnutí a při jednání o dekretu v parlamentu se hodlá zdržet hlasování. "Nesouhlasíme s tím, že exhumace se má uskutečnit na základě vládního dekretu, nejde o urgentní záležitost," uvedl šéf strany Ciudadanos Albert Rivera.