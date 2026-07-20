Španělé zaslouženě vyhráli nad Argentinou v prodloužení 1:0
20. 7. 2026 – 0:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1:0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa.
Jihoamerický tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze, přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentina nevyslala na Unaie Simóna za celý zápas jedinou přímou střelou na branku, Marcos Senesi a Giuliano Simeone v závěru neproměnili velké šance.
Španělům se povedlo totéž co při prvním triumfu na světovém šampionátu v roce 2010. Také tehdy zvítězili nad Nizozemskem 1:0 po prodloužení, navíc opět dva roky poté, co se stali mistry Evropy.
Argentina se v případě finálového úspěchu mohla stát první zemí po 64 letech, která by vyhrála MS dvakrát po sobě. V sedmém finále ale počtvrté neuspěla a nadále má tři tituly.
Úvodnímu výkopu vedle hymen předcházel i proslov herce Toma Cruise přímo na hřišti. Utkání přihlížel i americký prezident Donald Trump.
Po necelých pěti minutách se do první šance dostal Yamal, jeho přízemní ránu ale brankář Emiliano Martínez pokryl. To byla na dlouhou dobu jediná zajímavější akce. Španělé se více tlačili dopředu, ale nedokázali výrazněji zahrozit. Až v 39. minutě jejich nejlepší střelec na turnaji Oyarzabal vyzkoušel Martínezovu pozornost, ale argentinský gólman opět tým podržel. O chvíli později to znovu po zemi zkusil Španěl Cucurella a těsně minul branku.
Poločasovou přestávku vyplnila hudební show po vzoru finále amerického fotbalu Super Bowlu, kvůli čemuž se z obvyklé čtvrthodiny natáhla na téměř dvojnásobnou dobu. Vystoupili Madonna, Justin Bieber nebo Shakira, na fotbal znovu došlo až po 27 minutách.
Hned v úvodu druhé půle zahrozil Španěl Baena. Po více než hodině hry nadělala Martínezovi problémy Olmova střelu zpoza vápna. Torresova hlavička skončila v Martínezově náruči, neujal se ani pokus dalšího příchozího hráče z lavičky Pedriho, poté Martínez vyrazil tvrdou ránu Cubarsího.
V nastavení druhé půle vletěl Fernández do souboje s Cubarsím a Argentinu oslabil. Těsně před koncem nastavení fauloval před vápnem Paredes a slovinský rozhodčí Vinčič nařídil přímý kop pro Španělsko, druhou žlutou kartu ale argentinskému záložníkovi neudělil. Ze standardní situace mohl rozhodnout Yamal, jenže Martínez jeho pokus povedeným zákrokem vytáhl na roh.
Argentina šla už potřetí na turnaji do prodloužení, na rozdíl od zápasu s Kapverdami a Švýcarskem ho ale tentokrát nezvládla. Na začátku prodloužení se Martínez blýskl proti Williamsově hlavičce. V 96. minutě se Williams dostal k odraženému míči a překonal Martíneze, situaci ale předcházel faul Merina na Otamendiho, gól tedy neplatil. Po Williamsovu centru střídající Merino hlavičkoval vedle.
Necelých 40 sekund po zahájení druhé části prodloužení se zrodila vítězná akce. Porrův centr na zadní tyč vrátil Williams před branku a Torres se nemýlil. Ve 113. minutě se prosadil znovu po samostatném úniku, kvůli těsnému ofsajdu ale branka neplatila.
Argentina ještě v nastavení Španěly zatlačila, Senesiho tečovaná střela ale skončila vedle a Simeone zamířil nad. Simón nemusel za 120 minut hry zasahovat a na turnaji udržel nulu v sedmi z osmi zápasů, inkasoval pouze jednou. Po skončení utkání ještě Paredes dostal červenou kartu za nesportovní chování.
Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na MS prohrála po sérii 13 výher.