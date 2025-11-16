Spadla z deseti kilometrů. Bez padáku. A přežila
16. 11. 2025 – 9:23 | Zprávy | Anna Pecena
Měla mít volno, místo toho skončila v roztrhaném letadle, padajícím z desetikilometrové výšky na území tehdejšího Československa. Z 28 lidí přežila jediná – 22letá letuška Vesna Vulović. Dodnes drží Guinnessův rekord za nejvyšší pád bez padáku a její životní příběh je stejně děsivý jako fascinující.
Let, který nikdy neměl dopadnout na zem
26. ledna 1972 odstartoval z Kodaně jugoslávský let JAT 367 směřující přes Záhřeb do Bělehradu. Krátce po přeletu hranice nad tehdejší ČSSR, ve výšce zhruba 10 kilometrů, explodovala v zavazadlovém prostoru nálož, pravděpodobně kufříková bomba. Letoun DC-9 se roztrhl ve vzduchu na několik částí a zřítil se u obce Srbská Kamenice na Děčínsku.
Na palubě bylo 28 lidí. Dvacet sedm z nich zemřelo, mnozí už v okamžiku exploze. Nehoda je dodnes třetí nejtragičtější leteckou katastrofou na našem území.
Vesna byla údajně uvězněná v zadní části trupu s vozíkem na nápoje, připoutaná bezpečnostním pásem. Roztržený kus letadla dopadl do zasněženého, zalesněného svahu. Náraz zmírnily stromy, sníh a konstrukce trupu – kombinace šťastných náhod, které z obyčejné letuška udělaly symbol „českého zázraku“.
Zázrak se zlomeninami
Vesnu našel místní obyvatel Bruno Honke, bývalý zdravotník z druhé světové války. Slyšel z lesa křik a v troskách objevil mladou ženu v zakrvácené uniformě, s botami utrženými nárazem. Poskytl jí první pomoc a udržel ji při životě do příjezdu záchranářů.
V nemocnici lékaři zjistili hrůzný seznam zranění: fraktura lebky, tři rozdrcené obratle, zlomené nohy, žebra i pánev. Vesna upadla do 27denního kómatu a v nemocnicích v Praze a Bělehradě strávila dohromady asi 16 měsíců. Zůstala částečně ochrnutá, znovu se učila chodit a po celý zbytek života kulhala.
Paměť na samotnou katastrofu se jí nikdy nevrátila – poslední, co si pamatovala, bylo, jak vítá cestující při nástupu do letadla.
Rekord, který nikdo nechápal
Guinnessova kniha rekordů zapsala Vesnu Vulović jako člověka, který přežil nejvyšší pád bez padáku – 10 160 metrů. Podle českých médií, včetně ČT24 a regionálního Deníku, se z Vesny stala celebrita, čestná občanka Srbské Kamenice a v Jugoslávii často vystupovala v televizi.
Statistiky říkají, že při nehodě dopravního letadla obvykle nepřežije nikdo – u tohoto letu byla šance na přežití 1 z 28, tedy mizivých 3,6 %. Výška pádu navíc přesáhla o více než dva kilometry Mount Everest a několikanásobně překonala jiné známé případy pádů bez padáku.
V roce 2016 Vesna zemřela ve věku 66 let ve svém bytě v Bělehradě, podle českých zdrojů spíše v chudobě a samotě.Wikipedie+1 Sama o svém „zázraku“ mluvila bez sentimentu: říkala, že nehoda zničila život nejen jí, ale i jejím rodičům. Rekord, který jí přinesl světovou slávu, byl pro ni spíš břemenem – a zároveň připomínkou toho, jak tenká je hranice mezi obyčejným dnem v práci a okamžikem, kdy se z člověka stane legenda.