„Spací rozvod“ na vzestupu: Proč stále víc spokojených párů volí oddělené ložnice
30. 4. 2026 – 9:34 | Magazín | Jiří Rilke
Spaní každý jinde máme sice tendence automaticky vnímat jako trest a případné znamení, že je to se vztahem nahnuté. Platit ale může i pravý opak.
Nebylo by divu, kdyby vám z té představy přeběhl krajně nepříjemný mráz po zádech: Většina z nás má chtě nechtě zakořeněnou představu, že pár zkrátka spí na jedné posteli a jakmile spolu přestane sdílet deku (nebo alespoň matraci), vztah už je na šikmé ploše a všechno se řítí do záhuby.
Jenže on může také platit pravý opak. Podle průzkumu provedeného americkou organizací AASM spí zcela úmyslně odděleně až třetina párů. A to i těch naprosto spokojených a dlouhodobých. Trend se pomalu dostává i k nám.
Vůbec se přitom nejedná o žádného strašáka – páry se tak rozhodují kvůli zcela pragmatickým důvodům.
• Partnerův spánek zní tak, že byste raději usínali vedle nastartované drtičky větví? Oddělené usínání může významně zvýšit kvalitu vašeho vlastního odpočinku.
• Jeden potřebuje pracovat v noci a svítit si, druhý má před sebou zase ranní směnu a vstávání v půl páté? Rozdílné pracovní biorytmy zkrátka nezlomíte přes koleno a pokus o jejich sjednocení pak vede akorát k vyčerpání obou partnerů.
• Jeden z partnerů preferuje tepleji, druhý zase chlad při usínání a kompromis nevyhovuje ani jednomu.
Kvalitní spánek je přitom naprosto klíčová věc, pokud se chcete cítit dobře a být zdraví, vůbec se tedy nevyplácí podcenit jakoukoliv možnost si spánek zlepšit.
Kdo lépe spí, má mimo jiné méně stresu, respektive ho lépe zvládá, jak upozorňuje například Národní ústav duševního zdraví. A dopady nekončí jen ve fyziologické rovině, ale propisují se i do emocí a soužití s partnerem: Pokud chybí kvalitní spánek, partneři se stávají sobečtější, víc se věnují uspokojení vlastních potřeb a výsledkem jsou i daleko ostřejší hádky, tvrdí studie.
Namísto obav z odcizení a podivného pocitu z odděleného spánku pak proto často přichází nečekané oživení vztahu: Když se oba cítí po ránu dobře, dává smysl, že jsou na sebe zkrátka milejší a panuje lepší nálada.
„Spací rozvod“ zní děsivě, ale ve skutečnosti se nejedná o žádné selhání. Ano, je samozřejmě potřeba komunikace a je nutné si s partnerem jasně říct, že nejde o trest, úprk ze vztahu nebo projev vyhoření lásky, ale zkrátka a dobře logická cesta k lepšímu zdraví. Pak už ale nic nebrání dospělému přístupu ke vztahu. Protože jen zdravý a dobře odpočatý člověk může být dobrým a milujícím partnerem.