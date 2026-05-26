SpaceX už neprodává rakety. Prodává infrastrukturu budoucnosti

26. 5. 2026 – 21:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ještě před pár lety zněla představa datacenter na oběžné dráze jako typický Elon Musk moment. Něco mezi genialitou, PR stuntem a lehkým technologickým šílenstvím. Jenže rok 2026 ukazuje, že Silicon Valley přestává tuto myšlenku brát jako vtip.

Google a SpaceX vedou pokročilé rozhovory o přesunu datacenter na oběžnou dráhu. Nejde přitom o futuristický experiment pro pár vědců. Ve hře je infrastruktura pro AI éru, která začíná narážet na limity planety.

A není divu,že přesně tam Musk cítí další obří byznys.

AI žere elektřinu rychleji než svět stíhá stavět

Před dvěma lety se řešilo hlavně to, kdo má lepší chatbot. Dnes technologické firmy řeší mnohem závažnější problém - kde vezmou energii a výkon pro AI systémy nové generace.

Datacentra jsou až nepředstavitelné obrovské komplexy, které spotřebovávají elektřinu na úrovni menších měst. A právě AI tenhle problém násobí téměř absurdním tempem.

Orbitální datacentra proto začínají dávat překvapivý smysl. Ve vesmíru totiž zní celý koncept logicky a smysluplně. Tam mohou fungovat téměř nepřetržitě díky solární energii, nepotřebují obří pozemky ani nákladné chlazení vodou a zároveň se vyhnou nekonečným povolovacím procesům či odporu obyvatel proti výstavbě masivních serverových komplexů. 

SpaceX už neprodává rakety. Prodává budoucnost

Načasování celé zprávy není náhoda. SpaceX podle amerických médií míří na IPO s valuací mezi 1,75 až 2 biliony dolarů. A Elon Musk potřebuje investorům ukázat, že SpaceX je infrastruktura pro další technologickou éru.

Podle WSJ SpaceX dokonce podal žádost o autorizaci až milionu satelitů určených pro výpočetní infrastrukturu. To už není vedlejší projekt, ale pokus vytvořit nový digitální kontinent nad našimi hlavami.

Zní to šíleně? Možná. Ale stejně zněl i Starlink

Samozřejmě - technických problémů je obrovské množství. Přenos dat, radiace, opravy ve vesmíru, životnost hardwaru nebo ekonomika celého projektu. Dokonce i samotný SpaceX v IPO dokumentech přiznává, že jde o extrémně riskantní a technologicky neověřený koncept.

Podobně, ale lidé kdysi reagovali i na Starlink. Dnes má Elon Musk tisíce satelitů nad hlavami miliard lidí. V současné době začíná být kolem  orbitálních datacenter zvláštní ticho, které může naznačovat, že příští technologická revoluce nemusí začít na Zemi.

Zdroje:
Bussines Insider, iea.org, wsj.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

