SpaceX hodlá z prodeje akcií získat 75 miliard USD, bude to rekordní nabídka
4. 6. 2026 – 14:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcií (IPO) získat 75 miliard dolarů (1,56 bilionu Kč), oznámila to ve středu v materiálech pro burzovní komisi.
Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. Tržní hodnota podniku by se tím přiblížila 1,77 bilionu USD (36,9 bilionu Kč), a zařadila by se tak mezi nejhodnotnější firmy světa, uvedla agentura Bloomberg.
Podnik miliardáře Elona Muska se zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru, služby satelitního internetu a na rozvoj umělé inteligence (AI). Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 USD za kus, s akciemi se podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.
SpaceX ve zveřejněných materiálech uvádí, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.
Muskovo rozhodnutí nabídnout akcie za pevně stanovenou cenu ještě před zahájením přijmu objednávek od investorů je u větších amerických IPO téměř nevídané - na rozdíl od Evropy či Asie, kde je tento postup běžnější. Většina společností obvykle nejprve oznámí cenové rozpětí a následně akcie prezentuje investorům při tzv. roadshow.
S částkou 75 miliard dolarů by primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překonala s velkým náskokem rekordní vstup saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco na burzu z roku 2019. Při něm tato těžební firma získala 29,4 miliardy dolarů. Zároveň by to mohlo otevřít cestu k burzovním debutům amerických technologických podniků OpenAI nebo Anthropic. Očekává se, že pokud tyto firmy uskuteční své plány vstoupit na burzu ještě letos, budou usilovat o IPO v hodnotě desítek miliard dolarů. Tím by využily předpokládaného vysokého zájmu investorů o investice spojené s AI.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem růstu firmy loni byla satelitní služba Starlink. Do budoucna však firma staví své plány hlavně na AI a na technologiích, které zatím neexistují, například na datových centrech ve vesmíru poháněných solární energií.