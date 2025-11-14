Soud: Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii
14. 11. 2025 – 14:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Globální těžební gigant BHP Group je zodpovědný za největší ekologickou katastrofu v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné.
Dnes o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo 19 lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard Kč). BHP se chce odvolat, o výši odškodného se rozhodne později.
Britsko-australskou firmu BHP zažalovaly stovky tisíc Brazilců, desítky místních samospráv a přibližně 2000 podniků. Přehradu Fundão na jihovýchodě Brazílie tehdy vlastnila a provozovala společnost Samarco, což je společný podnik BHP a brazilské těžební firmy Vale.
Nejhorší ekologická katastrofa v Brazílii spustila vlnu toxického kalu, která za sebou vedle mrtvých zanechala tisíce lidí bez domova, zaplavila lesy a znečistila řeku Doce. Odškodného se domáhá asi 600.000 Brazilců, uvedla agentura AP.
Soudkyně Finola O'Farrellová ve svém dnešním rozhodnutí uvedla, že "přímou a bezprostřední příčinou" protržení přehrady bylo tehdejší rozhodnutí dál zvyšovat hráz, když to nebylo bezpečné. Přehrada Fundão se používala k ukládání odpadu, který vzniká při těžbě železné rudy. Verdikt londýnské soudkyně znamená, že společnost BHP je zodpovědná i podle brazilského práva.
BHP uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá a bude proti žalobě dál bojovat. Prezident americké součásti BHP Brandon Craig ve svém prohlášení uvedl, že 240.000 stěžovatelů v londýnské žalobě už v Brazílii obdrželo odškodnění.
"Věříme, že tím se výrazně sníží velikost a hodnota nároků v hromadné žalobě ve Spojeném království,“ citovala ho agentura Reuters. Oběti katastrofy považují verdikt londýnského soudu za historické vítězství ve snaze domoci se spravedlnosti.
"Museli jsme překonat Atlantský oceán a dostat se do Anglie, abychom konečně viděli, jak se těžební společnost zodpovídá," řekla Mônica dos Santosová z organizace nazvané Komise pro ty, kterých se týká přehrada Fundão (anglicky Commission for Those Affected by the Fundão Dam, portugalsky Comissão dos Atingidos pela Barragem de Fundão, zkratka CABF).
Soud začal v říjnu 2024, jen několik dnů předtím, než se brazilská federální vláda s těžebními podniky dohodla na mnohamiliardovém vyrovnání. V jeho rámci společnost Samarco přistoupila na to, že v příštích 20 letech zaplatí 132 miliard brazilských reálů (517 miliard Kč). Jde o kompenzaci za škody na zdraví a životě a dále za škody na životním prostředí a na infrastruktuře. BHP už dříve uvedla, že soud v Británii je zbytečný. Jen podle ní duplikuje to, čím se už zabývaly soudy v Brazílii.
Při katastrofě uhynulo také 14 tun sladkovodních ryb a bylo kontaminováno 600 kilometrů toku řeky Doce, uvádí studie britské Ulsterské univerzity. Řeka, kterou domorodí obyvatelé Krenakové považují za posvátnou, se ještě úplně nezotavila.
Společnost BHP, která má hlavní sídlo v Melbourne, je za katastrofu zodpovědná i přesto, že přehradu v té době přímo nevlastnila. Katastrofa se stala 5. listopadu 2015. BHP má ve společném podniku Samarco 50procentní podíl, druhou polovinu vlastní firma Vale. Společnost Samarco byla ustavena podle brazilského práva. Stěžovatelé žalobu podali v Londýně, protože jedna ze dvou hlavních částí skupiny BHP byla v té době ustavena v Británii.
Skupina BHP je největší těžební společností na světě podle tržní kapitalizace a třetí největší podle objemu tržeb. Firma podniká po celém světě, zejména v Austrálii, Evropě, Číně, Japonsku, Indii, Jižní Koreji a v Severní a Jižní Americe. Za uplynulý finanční rok, který skončil v červnu, firma na tržbách získala 51,26 miliardy USD (1,07 bilionu Kč). To je meziroční pokles o osm procent. Provozní zisk se nepatrně zvýšil a dosáhl 18,94 miliardy USD (393,6 miliardy Kč).