Soud poslal do vazby čtvrtou podezřelou osobu z účasti na útoku v Pardubicích
29. 3. 2026 – 6:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti.
Okresní soud v Pardubicích ji včera odpoledne poslal do vazby. Policie o tom informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá.
Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby, je stejně jako předchozí tři zadržení obviněná z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, řekl soudce novinářům po vazebním jednání.
"Do vazby byla vzatá další osoba ve věci teroristického útoku v Pardubicích, a to ze všech tří vazebních důvodů," řekl mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který zároveň o vazbě rozhodoval. Důvody k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněná osoba neutekla, neovlivňovala svědky a neopakovala trestní činnost.
Zda jde o muže, nebo ženu, soudce neupřesnil. Osoba popřela svoji účast na trestní činnosti a podala stížnost, bude ji přezkoumávat stížnostní soud pardubické krajské pobočky v Hradci Králové, řekl. "Mohu potvrdit, že osoba dnes vzatá do vazby není osobou zadrženou na Slovensku," dodal soudce.
Auto s podezřelou osobou dnes vjelo do areálu soudu podle zpravodajky ČTK krátce před jeho odpoledním jednáním. Novináři obviněnou osobu nezahlédli, nemluvil s nimi ani obhájce Pavel Uhl. Na rozdíl od úterý, kdy se před budovou soudu při rozhodování o předešlých zadržených sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, se dnes vše obešlo bez protestů. Na místě byl pouze hlouček novinářů.
Dnešní opatření policie zdůvodnila bezpečností. "Ve veřejných skupinách i neveřejném prostoru na sociálních sítích byly náznaky, které hovořily o tom, že by mohlo dojít k narušení bezpečnosti v rámci toho soudního řízení, to znamená takto jsme přijali adekvátní opatření," řekl televizi Prima mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie v úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení i výjimečný trest. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států, uvedla. Dva zadržela v Česku a jednoho na Slovensku.
Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti, řekl Gobernac. Jeden z obviněných podal proti rozhodnutí o vazbě stížnost, druhý si ponechal lhůtu pro její podání. Dnes tedy soud rozhodl o třetí vazbě.
K zadržení dvou obviněných v Česku se dnes na svém facebooku vyjádřila propalestinská organizace Prague4PalestineYouth. "Youssef a Anežka byli zatčeni za údajné zapojení do událostí v Pardubicích, ke kterým došlo v době, kdy se oba nacházeli v Praze, což je fakt, který byl předložen i soudu," uvedla organizace. Policie podle nich pracuje bez pádných důkazů. Deník Referendum dnes s odkazem na advokáta jednoho z obviněných Pavla Čižinského uvedl, že státní zastupitelství má proti dvěma zadrženým nepřímé důkazy, přičemž oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi.
Média s odkazem na srovnání snímků od soudu a ze sociálních sítích v týdnu uvedla, že podezřelý mladík v Praze studuje vysokou školu, má egyptské kořeny a figuruje jako autor na feministickém webu Druhá směna. Tam mimo jiné publikoval články kritické vůči Izraeli. "Zatčení, vazbu a odepření kauce našich přátel vidíme takové, jaké je - jako hrubou nespravedlnost, rasově motivovaný hon na čarodějnice proti členům hnutí za jejich zásadové politické postoje," uvedla dnes organizace, která v minulosti uspořádala řadu protiizraelských akcí.
Loni v říjnu vyvolalo v Česku kritiku části společnosti vyvěšení vlajek na podporu Palestiny v některých budovách vysokých škol. Akce měla podle iniciativy Prague4PalestineYouth upozornit na utrpení civilistů v Gaze a vyzvat univerzity k přerušení spolupráce s izraelskými akademickými institucemi.
Z dřívějšího vyjádření policejního prezidia vyplynulo, že zadrženou osobou na Slovensku je žena, která je americkou občankou. Bratislavský soud poslal v pondělí ženu do předběžné vazby. Proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k jejímu vydání do Česka.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.