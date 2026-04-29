Soud opět uznal Cimického obžalovaného ze znásilnění vinným
29. 4. 2026 – 13:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Obvodní soud pro Prahu 8 dnes opět uznal vinným psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání.
Zatím není jasné, jestli se rozsudek týká všech 39 bodů obžaloby. Soudce Petr Novák nyní rozsudek čte. Výši případného trestu i právní kvalifikaci trestných činů teprve oznámí. Verdikt není pravomocný, žalobkyně i lékař se mohou odvolat k Městskému soudu v Praze.
Soud rozhoduje v případu nyní podruhé. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Verdikt zrušil odvolací senát. Osmasedmdesátiletý psychiatr k dnešnímu jednání nepřišel. Zúčastnil se pouze prvního hlavního líčení, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku.
Cimický čelí obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.