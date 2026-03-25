Soud na Slovensku poslal do vazby Američanku zadrženou kvůli požáru v Pardubicích
25. 3. 2026 – 11:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby ženu zadrženu na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding, která je americkou občankou.
Vyplývá to z dnešního vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.
"V rámci státu EU a realizace EZR (evropského zatýkacího rozkazu) se jedná o předání, kdy americká občanka bude do okamžiku předání do ČR v předávací vazbě. Další úkony budou prováděny v ČR," napsal dnes na dotaz ČTK mluvčí policejního prezidia David Schön. Evropský zatýkací rozkaz funguje na základě přímého kontaktu mezi justičními orgány států EU, umožňuje zjednodušené předání zatčené osoby.
Schön doplnil, že policie aktuálně v souvislosti s požárem pátrá po několika dalších osobách, na dopadení intenzivně spolupracuje s kolegy v Česku i v zahraničí. Počet podezřelých, které policie hledá, mluvčí neupřesnil. Podle médií policie pátrá po sedmi lidech.
Česká policie v úterý informovala o zadržení tří lidí, dvou v České republice a jednoho na Slovensku. Už tehdy uvedla, že mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Pražské vrchní státní zastupitelství následně na webu zveřejnilo, že zadržené policisté z protiteroristické centrály obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v ČR. Soudce, který o vazbě rozhodoval, novinářům řekl, že obviněný mladík je cizí státní příslušník, dívka je podle něj české národnosti.
Slovenská policie v úterý, kdy v souvislosti s kauzou informovala o zadržení jedné osoby na Slovensku, současně uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k jejímu vydání do Česka.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.