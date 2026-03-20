Soud Adama Krause obviněného ze znásilnění: Promluvil klíčový svědek
20. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Proběhlo další kolo soudního stání s Adamem Krausem, synem slavného moderátora, kterého jeho bývalá partnerka obviňuje ze znásilnění.
Včera proběhlo další kolo soudního jednání, které řešilo závažné obvinění, jež proti svému expartnerovi Adamu Krausovi vznesla údajně znásilněná Nikol Enevová.
K činu mělo podle obžaloby dojít v roce 2018, kdy měl Kraus na chodbě vykonat milostný akt na Enevové bez jejího souhlasu a tím se dopustit pohlavního zneužití.
Kraus jakoukoliv vinu kategoricky odmítá.
Soud zatím neskončil rozsudkem, jednání bude pokračovat 28. května. U soudu ale vystoupil další expřítel Enevové, Ital Alessandro S., jehož svědectví vrhlo na celý případ zase o trochu jiné světlo.
„Krause znám, poznal jsem ho, když mi na Sardinii přivezl spolu s Enevovou dceru. Překvapuje mě, že toto řízení proti Adamovi bylo zahájeno, nikdy jsem o této situaci neslyšel,“ uvedl Ital.
Dle svých slov měl možnost pozorovat i rozpad vztahu Krause s Enevovou: „Byl jsem svědkem krize, která mezi nimi nastala. Nikol měla podezření, že ji Adam podvádí, ale já jsem ji přesvědčoval, že to není pravda. A pak se to prohloubilo natolik, že šli od sebe,“ prohlásil.
Dodal, že i on se stal terčem obvinění Enevové, tentokrát kvůli údajnému únosu. Před soudem se ale obhájil a dokázal svou nevinu.
„Když jsem byl se svou dcerou na letišti a šel jsem s ní na toalety, protože jsem ji musel přebalit, zjistil jsem, proč nemůže chodit. Jakmile jsme odletěli na Sardinii, jel jsem s ní na pohotovost, protože měla zbídačené nohy. Lékař zavolal policii, protože si mysleli, že jsem jí to udělal já,“ vyprávěl.
„Známe se deset let, svěřila se mi, že došlo ke styku, kdy kladla odpor, ale přesto k němu došlo. Byla psychicky zničená, radila se se mnou,“ vypověděl další svědek, kamarád Enevové Jan B.
„Pochopil jsem, že kladla aktivní odpor a vyjádřila jasný nesouhlas,“ uvedl.
Nejdůležitějším důkazem celého procesu nicméně zůstává nahrávka, kterou přinesla Enevová, a na které se Kraus údajně omlouvá za to, co udělal: „Na záznamu obviněný ten čin obhajuje tím, že když mu někdo řekne ne, tak to on nebere jako ne. Tím potvrdil, že mu jeho bývalá přítelkyně jasně několikrát řekla ne. A v podstatě to zlehčuje tím, že pro chlapy není podstatné, když nějaká žena dá najevo, že nechce,“ cituje magazín eXtra svůj zdroj blízký soudu.
Soud se ale již dříve zdráhal nahrávku přijmout, protože byla dle znalce z oboru audiotechniky upravena střihem (a to prý dokonce hned dvanáctkrát) a nejednalo se o souvislý záznam. Znalec ale také podle Blesku jasně dodal, že nenašel žádné stopy po vkládání slov či upravování záznamu tak, aby měl jiný význam.
Další soudní stání by se mělo opět věnovat právě této nahrávce. Uvidíme, zda bude u soudu tentokrát k dispozici opravdu nesestříhaná verze.