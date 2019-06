Soros, proč se do Česka söröš?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

ANO, v Česku mohlo být ještě líp, nebýt toho zpropadeného George Sorose. Nevěříte? Pak jste zaplaťpánbůh ještě nezblbli.

Andrej Babiš uvažuje jednoduše a přímočaře. A tak už loni po demonstracích při hlasování o důvěře vládě sdělil národu zásadní informaci: Ti demonstranti jsou zaplacení.

Jinak to ani nejde. Zadarmo přece nehrabe ani kuře v Babišově drůbežárně.

A pokud hoaxům či – abychom zůstali u drůbeže – kachnám tohoto typu věříte, musí vám dnes být nad slunce jasnější, že letošní milionchvilkovou rundu protestů proti Babišovi zatáhl George Soros.

A cenu pro největšího zlosyna získává…

Z pohledu některých středoevropských lídrů není v této části světa většího zlosyna než multimiliardáře, filantropa a mecenáše neziskovek, který ročně investuje do 'nápravy světa' stovky milionů dolarů.

Maďarský premiér Viktor Orbán ho prohlásil za veřejného nepřítele číslo jedna, který organizuje a platí migraci. Z pádu své vlády ho nařkl bývalý předseda slovenské vlády Robert Fico.

A do třetice: Babiš obviňuje Sorose, že stojí za spiknutím proti jeho premiérství. Připomíná, že posílá peníze zkorumpované neziskovce Transparency International, která Evropské komisi napráskala jeho střet zájmů.

Ke zmíněné výstraze připojil autoritativní poznatek Václav Klaus starší. Podle něj jsou demonstrace "manipulované, sváží se na ně lidé z Moravy zadarmo, aby se za to dostali do Prahy a ještě jim je za to zaplaceno ". Bývalý prezident se s tím vytasil v TV Prima.

Důkaz o Sorosových rejdech v Česku poskytl mimo jiné pozorný reportér Aeronetu, který před třemi týdny sledoval statisícovou demonstraci na Václavském náměstí. Na webu o tom napsal: "Na místě hostesky, které rozdávaly transparenty, mávátka, bannery s protestními hesly atd. opět byla slyšet angličtina, a dokonce i maďarština. To je další důkaz toho, že organizace úterní demonstrace se neúčastnili jenom pánové z Milionu chvilek, ale i profesionálové z Maďarska od George Sorose."

Také bdělí 'aktivisté' v řetězových e-mailech, které obětavě rozesílají hlavně seniorům, upozorňují, že "pučisty a nátlakovou organizaci financuje Soros". V Jablonném nad Orlicí zase pozorní spoluobčané zaznamenali mladíky, kteří za účast na demonstraci "nabízeli lístek do Prahy a zpět, oběd plus tisíc korun" a informují o tom na facebooku. Obdobných 'zaručených' zpráv naleznete na webu hromadu.

Pravda, Soros není žádný troškař, časopis Forbes odhaduje jeho majetek na 25 miliard dolarů a nějaké drobné, ale musí se prohnout, když tohle chce financovat. Pokud by demonstranty poctivě vyplatil, vyšla by ho Letná na čtvrt miliardy a červnový Václavák na sto milionů korun.

Třeba ale počítá s tím, že se mu to vrátí a jednou vydělá při spekulacích s korunou. Vždyť nemusí pršet libry, stačí že budou kapat kačky.

Babiš k Orbánovi sedá

Před dvěma lety se finanční analytik Aleš Tůma ve Finmagu (tady) ironicky ptal: Soros, kam se söröš? Teď, když je patrné, že tenhle židozednář a reptilián strká nos do české politiky a konspiruje proti samotnému premiérovi, jsem si dovolil jeho otázku aktualizovat.

Soros, proč se do Česka ...? Chce snad tenhle prohnaný spekulant pomocí neziskovek rozvrátit utěšenou státofirmu v srdci Evropy?

Stojí mu to za ty prachy? A nestydí se milionchvilkový Minář a spol., řečeno slovy soudružky Jiřiny Švorcové, skupinka odpadlíků a zrádců, hlásat za mrzký peníz rozvrat a nesváry?

Ale bez ironie, vážně. Největším sponzorem protibabišovských demonstrací je sám Babiš. Studentům (i seniorům), kteří na ně dojíždějí pravidelnými linkami, dotuje jeho vláda jízdné.

Na místě je také položit si otázku, proč Babiš tahá Česko do autoritářské rezervace Viktora Orbána, kde jsou korupce a nepotismus státní doktrínou. Odpověď je nasnadě – protože vyznává stejné hodnoty a protože se mu vnější nepřítel hodí do krámu, stejně jako Orbánovi.

Ostatně, na společný rys maďarského a českého vládnutí upozornil britský The Guardian. Přirovnal kauzu, v níž Babiš zneužil evropskou dotaci na Čapí hnízdo, k přihrávání evropských peněz oligarchům napojeným na vládu Fideszu včetně Orbánových příbuzných.

K tomu se dá dodat, že vrána k vráně sedá… a společného nepřítele hledá.

Naštěstí mezi námi pořád chodí lidé, kteří věří tomu, že "jaký si to uděláš, takový to máš".