Šokující zvrat u nezvěstného moderátora: Nezmizel, schoval se u milenky!

30. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zatímco všichni trnuli hrůzou a vyhlašovalo se pátrání, moderátor měl, zdá se, úplně jiné věci na práci.

Oblíbený moderátor Karel Kašák nedávno nahnal hrůzu všem blízkým i přátelům, když se po něm na dva dny slehla zem. Do práce nepřišel, telefon nezvedal, domů nedorazil. Nebylo proto divu, že jeho partnerka, strachy bez sebe, nechala vyhlásit pátrání.

To netrvalo dlouho, protože Karel se jen několik hodin poté sám ozval, že je v pořádku. Později tvrdil, že se zapomněl s kamarády a nenabil si telefon a vlastně se vůbec nic nestalo.

Jen tak se zapomenout na dva dny by nicméně byl opravdu úctyhodný výkon a ukazuje se, že za zmizením mohlo stát něco úplně jiného: „Karel se nám svěřoval, že to s jeho partnerkou není ideální a že s ní chce skončit. Jenže neměl odvahu jí to říct do očí. Tak vypnul telefon, přestal jí odepisovat a schoval se u jiné ženy, se kterou už nějakou dobu udržuje vztah,“ píše Expres s odkazem na dobře informovaný zdroj z televize Prima.

Jinak řečeno, Karel neměl dost kuráže se rozejít a místo toho se schoval u milenky. Uvidíme, zda nyní roli muže převezme sama partnerka a vztah ukončí sama, nebo se krizi ještě povede nějak zažehnat.

O práci kvůli náhlé nepřítomnosti nepřijde, šéfredaktorka pořadu Showtime, který Kašák moderuje, nicméně moc velkým nadšením netryskala: „Televize s ním neukončuje spolupráci. Dáváme mu čas, aby si uspořádal soukromý život, a doufáme, že to zvládne. Ale samozřejmě vnímáme, že se jedná o citlivou situaci, která může ovlivnit nejen jeho, ale i vnímání pořadu.“