Šokující zásnuby: Dejdar tasil prsten po pouhém půlroce vztahu
27. 4. 2026 – 6:06 | Magazín | Jana Strážníková
V tomto vztahu je, zdá se, hlavním mottem „hlavně na nic nečekat“.
Když v sobě před necelým půlrokem našli zalíbení syn slavného herce Matěj Dejdar a modelka a influencerka Veronica Biasiol, hned se nechali slyšet zlí jazykové, kteří vztahu předpovídali rychlý konec.
Jak všechno nakonec dopadne je samozřejmě pořád ve hvězdách, ale zatím se zdá, že se pochybovači spíše pletli, protože Dejdar a Biasiol nejenže jsou pořád spokojeně spolu, vůbec na nic nečekají a sekají jeden velký životní krok za druhým. Jeden takový je právě k vidění na sociální síti.
Sestěhování do jedné domácnosti, které zpravidla přichází po alespoň několika měsících vztahu, zvládly diskutované hrdličky za pouhé tři týdny poté, co se daly dohromady.
A po necelém půlroku přichází další skok. Zásnuby. Které musely být samozřejmě pečlivě zdokumentovány a poctivě zveřejněny.
„12. 4. 2026. Všichni naši už to vědí, tak byste měli taky,“ hlásí pár na sociálních sítích u videa s prstenem s obřím kamenem a dramaticky překvapenými reakcemi známých.
A nakonec proč ne: Pokud si pár přesně sedl, partneři si vzájemně vyhovují, sdílí hodnoty a shodují se na plánech do budoucna, dává smysl, že nebylo nač čekat.
Uvidíme, zda vyjde i další plán, který Veronica zmiňovala už před časem. Napřesrok už totiž chce miminko: „Příští léto už hodlám být hot baby mama,“ hlásila před měsícem.
