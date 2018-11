Šokující výpověď Babišova syna: Kvůli Čapímu hnízdu ho drželi na Krymu

AKTUALITA - Zprávy autor: red

Reportéři webu Seznam Zprávy vypátrali syna Andreje Babiše ve Švýcarsku. Andrej Babiš junior jim poskytl svědectví, které může mít dopad na trestní řízení v kauze Čapího hnízda.

Premiérův syn Andrej Babiš junior syn sdělil zpravodajům Seznamu Zprávy, že ho spolupracovník jeho otce odvezl kvůli vyšetřování Čapího hnízda na Krym a tam ho držel. Andrej Babiš starší prý chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka.

"Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji," prohlásil Andrej Babiš junior, který byl (aspoň formálně) jedním z vlastníků Čapího hnízda v době, kdy farma získala a čerpala dotaci.

Svědectví naznačuje, že Čapí hnízdo bylo papírově vyvedeno z koncernu Agrofert, aby mohlo brát dotace určené pro malé začínající podniky. Poté, co dotaci dostalo, se pod křídla mateřské firmy vrátilo.

Během rozhovoru se zpravodaji webu Seznam Zprávy Sabinou Slonkovou a Jiřím Kubíkem působil Babišův syn vyděšeně. Říkal, že byl jako pacient v Národním ústavu duševního zdraví a v současnosti bere léky.

V ústavu duševního zdraví se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou, která letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO. Poté, co kauza Čapí hnízdo propukla, ho manžel Protopopové Petr, který pracuje pro Agrofert, odvezl na ukrajinský Krym.

"Zneužil toho, že můj otec, chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Babišův syn serveru.

"Řekla mi (Protopopová) - máš na výběr, buďto tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny. Já jsem si vybral prázdniny," sdělil reportérům Andrej Babiš mladší. "On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině - já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený."

Protopopova se podle svých slov bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen. Policie se podle dřívějších zpráv serverů Neovlivní.cz a iROZHLAS.cz oznámením zabývala, ale neodhalila žádné protiprávní jednání.

Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku se svou matkou, Babišovou první manželkou, a má i švýcarské občanství. Serveru Seznam Zprávy řekl, že teď má lepší lékaře. Manželé Protopopovi se serveru k tomu odmítli vyjádřit.

Premiér Babiš ve sněmovně přiznal, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Představitelé sněmovních opozičních stran v reakci na vyjádření Babišova syna žádají, aby premiér situaci vysvětlil. Někteří ale mají za to, že Babiš by měl co nejrychleji odstoupit.

"Navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě," napsal na twitteru místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu @kducsl vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD — Marian Jurečka (@MJureka) 12. listopadu 2018

"Zjištěné skutečnosti mohou znamenat velký skandál. České soudy musí teď v první řadě určit znalce, který posoudí, zda je Andrej Babiš mladší skutečně nezpůsobilý trestního řízení, nebo jde jen o účelové vyhýbání se trestnímu stíhání," sdělil na stejné sociální síti předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.