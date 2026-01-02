Dnes je pátek 2. ledna 2026., Svátek má Karina
2. 1. 2026 – 7:32 | Magazín | Jana Strážníková

Šokující slova o zesnulém otci komunistky Konečné! Etzler: "Měl chcípnout ve vězení"
zdroj: Profimedia.cz
Spisovatel a novinář má názor jasný a nebál se ho vyjádřit silně nevybíravou formou.

Tomáš Etzler, bratr slavného herce Miroslava Etzlera, se ve společnosti angažuje jako spisovatel a dříve jako novinář. A názor na politiku a bývalý režim má naprosto jasný. Tak jasný, že ho neváhá prezentovat u parte.

Cílem se stal zesnulý otec předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné. Karel Konečný zemřel ve věku 77 let po krátké těžké nemoci krátce po Vánocích.

Etzler si na žádné "o mrtvých jen v nejlepším" nehrál a odpor ke komunismu v jeho podání smrtí rozhodně nekončí. Konečný byl totiž známý ortodoxní komunista.

„Komunistická ku*va, která ublížila a zničila životy mnoha lidem. Měla chcípnout ve vězení,“ okomentoval parte bez sebemenší snahy o eufemismy.

Reakce komentujících se různí: Jedni mají Etzlerovo vyjádření za až příliš ostré, jiní zase souhlasí, že si Konečný podobné přídomky za svůj život jen a pouze zaslouží.

Etzler si stojí za svým a v dalším příspěvku ještě přitvrdil: „Byl to zm*d,“ připsal k informacím o tom, že Konečný měl údajně stát za vysíláním ozbrojených milicí do Prahy v listopadu 1989.

