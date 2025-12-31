Šokující osudy herců z legendárního Mrazíka
31. 12. 2025 – 9:55 | Magazín | Anna Pecena
Před více než šedesáti lety se na filmová plátna dostala ruská pohádka Mrazík, která se stala vánoční klasikou i v Česku. Tisíce diváků jí znají jako veselý příběh o lásce a dobrodružství, málokoho ale zajímá, jaký osud potkal herce, kteří tyto postavy ztvárnili ve skutečném životě. A ten byl často daleko od pohádky.
Od zářivých svítidel ke stínům: život mimo kameru nebyl žádná legrace
Role Ivánka a Nastěnky přinesly hercům okamžitou slávu, ale zároveň je nasměrovaly na strastnaté cesty plné osobních tragédií a škraloupů, o kterých většina diváků nemá tušení.
Ivánek skončil za mřížemi a v ústavu
Eduard Izotov, představitel Ivánka, se stal v 60. letech idolom filmového publika. Jeho charisma přitahovalo obdiv i pozornost, kterou ale nedokázal zvládnout. V roce 1983 se pokusil nelegálně směnit valuty na moskevské ulici, což v tehdejším Sovětském svazu představovalo závažný delikt. Byl zatčen, veškerý majetek mu byl zabaven a strávil ve vězení přibližně tři roky.
Po propuštění se jeho životní křivka obrátila prudce dolů. Ztratil herecké příležitosti a sužovaly ho vážné zdravotní problémy – během let prodělal několik mozkových příhod, které ho nakonec upoutaly na lůžko. Poslední léta života strávil v psychiatrické léčebně, kde už nepoznával své blízké. Zemřel ve věku 66 let.
Podle statistik o hereckých kariérách více než polovina herců, kteří dosáhnou slávy v mládí, čelí psychickému tlaku a ztrátě příležitostí ve středním věku – Izotovův případ zapadá do tohoto trendu.
Nastěnka přežila útok žárlivce
Herečka Natalja Sedychová, pro kterou role Nastěnky znamenala životní průlom, se ve skutečnosti s herectvím příliš nerozešla, ale dala později přednost rodině a baletu. Její osobní život ale nešel podle scénáře z filmu.
Po natáčení se ve jejím životě objevil muž, jehož chorobná žárlivost téměř skončila tragédií. Podle vyprávění herečky ji v jednom hotelovém pokoji útočník svíral ručníkem u krku a později na ni vytáhl nůž. Sama přiznala, že svým klidem a jednáním pravděpodobně zachránila vlastní život.
Po tomto incidentu se stáhla z veřejného života a herectví nikdy nedosáhla znovu takového uznání jako kdysi.
Marfuša jedinou výjimkou
Na rozdíl od svých kolegů měla Inna Čurikovová, která ztvárnila Marfušu, relativně klidný a úspěšný život. Stala se uznávanou herečkou a divadelní osobností v Rusku, což ukazuje, že ne všichni z filmového štábu padli do propasti po skončení slavného snímku.
Přestože Mrazík zůstává pro mnohé symbolem vánoční nostalgie, skutečné osudy některých herců ukazují, že hraní pohádkových hrdinů neznamená pohádkový život. Tento kontrast mezi filmovým světem a realitou dodnes překvapuje každého, kdo se o nich dozví.