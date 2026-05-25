Šokující návrat Ozzyho Osbourna: Umělá inteligence vrací legendu heavy metalu mezi živé
25. 5. 2026 – 10:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Téměř rok po smrti Ozzyho Osbourna chystá jeho rodina neobvyklý návrat legendy heavy metalu. Díky umělé inteligenci a holografické technologii vzniká Digitální Ozzy, který bude mluvit s fanoušky, reagovat v reálném čase a zachová osobnost Prince temnoty i pro další generace.
Ještě před několika lety by něco podobného znělo jako námět na sci-fi film. Teď se to ale stává realitou. Téměř rok po smrti legendárního zpěváka Ozzyho Osbourna se jeho rodina rozhodla vrátit Prince temnoty zpět mezi fanoušky — v podobě interaktivního hologramu poháněného umělou inteligencí.
Nejde přitom jen o digitální figurínu nebo obyčejnou projekci na pódiu. Nový Digitální Ozzy má mluvit, reagovat na otázky, vnímat okolí a komunikovat s lidmi téměř tak, jako by byl skutečně naživu. Podle tvůrců má technologie zachovat nejen jeho podobu a hlas, ale také osobnost, energii a charakteristické chování, díky kterým se stal jednou z největších ikon rockové historie.
Projekt oznámili Ozzyho vdova Sharon Osbourne a syn Jack Osbourne během veletrhu Licensing Expo v americkém Las Vegas. Za vývojem stojí společnosti Hyperreal a Proto Hologram, které se specializují na realistické digitální avatary a holografické technologie.
Digitální Ozzy má vlastní hlas, pohyby i chování
Rodina tvrdí, že nový hologram nebude fungovat jako běžný chatbot. Digitální Ozzy má odpovídat vlastním hlasem a reagovat způsobem, jakým by reagoval skutečný Ozzy Osbourne. Podle Jacka Osbourna systém obsahuje kompletní digitální DNA zpěváka — tedy jeho hlas, mimiku, pohyby i způsob komunikace. Technologie funguje v reálném čase. Hologram tak nebude pouze přehrávat předem připravené odpovědi, ale dokáže vést přirozenou konverzaci s publikem. Tvůrci tvrdí, že systém umí číst atmosféru v místnosti, reagovat na náladu publika a přizpůsobit tomu své chování.
Zakladatel společnosti Proto Hologram David Nussbaum uvedl, že digitální Ozzy si například může všimnout fanouškovského tetování skupiny Black Sabbath na druhé straně místnosti nebo odlišně komunikovat s metalovým publikem a obchodními partnery v oblecích. První veřejné prezentace mají odstartovat už letos v létě ve Spojených státech a Velké Británii prostřednictvím speciálních holografických zařízení Proto Luma.
Technologie vznikla pouze ze schválených materiálů
Velkou otázkou podobných projektů bývá etika a práce s umělou inteligencí. Společnost Hyperreal proto zdůrazňuje, že při vytváření digitálního Ozzyho nebyla použita žádná náhodně stažená data z internetu. Generální ředitel firmy Remington Scott vysvětlil, že celý systém vzniká výhradně z ověřených a schválených materiálů, které poskytla rodina. Firma používá vlastní technologii označovanou jako Digitální DNA, která analyzuje archivní videa, fotografie, hlasové záznamy i pohybové projevy.
Podle Scotta nejde o jednoduchý render nebo animaci, ale o živou digitální přítomnost schopnou interakce s lidmi. Projekt má údajně zachovat něco, co běžné nahrávky neumí — samotnou přítomnost Ozzyho Osbourna.
Hyperreal už podobnou technologii použil například při vytvoření digitální verze zesnulého tvůrce komiksového vydavatelství Marvel Stana Lee, která komunikovala s fanoušky během festivalu ComicCon v Los Angeles. Firma pracovala také na projektech spojených s Lionelem Messim nebo rapperem The Notorious B.I.G..
Oznámení nového projektu okamžitě rozdělilo veřejnost. Část fanoušků považuje digitální návrat Ozzyho za fascinující způsob, jak zachovat odkaz hudební legendy pro nové generace. Jiní naopak upozorňují, že oživování zesnulých osobností pomocí umělé inteligence může působit znepokojivě a vyvolává otázky o hranicích moderních technologií.
Podobné projekty už hudební svět zažil. Švédská skupina ABBA slavila obrovský úspěch s virtuální koncertní show v Londýně. Ozzyho případ je ale výrazně odlišný právě díky zapojení umělé inteligence a schopnosti přímé komunikace s fanoušky. Sharon Osbourne během prezentace připomněla, že i desítky let po smrti zůstává Elvis Presley jednou z nejslavnějších hudebních ikon světa. Stejnou budoucnost si přeje i pro svého manžela.
A právě v tom spočívá celý smysl projektu. Nejde jen o technologickou atrakci nebo futuristickou show. Rodina i tvůrci věří, že Digitální Ozzy umožní budoucím generacím zažít alespoň část energie, chaosu a charisma muže, který pomohl definovat podobu heavy metalu. Princ temnoty tak možná skutečně nikdy úplně nezmizí.