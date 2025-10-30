Šok pro řidiče: Evropa zdražuje povinnou výbavu, Česko může být další
30. 10. 2025 – 12:44 | Zprávy | Anna Pecena
Legendární výstražný trojúhelník, který byl po desítky let neodmyslitelnou součástí každého auta, má namále. Od 1. ledna 2026 totiž v některých evropských zemích – například ve Španělsku – přestane být povinný. Nahradí ho chytré výstražné světlo typu V-16, které komunikuje s centrálou a automaticky hlásí polohu nepojízdného vozu. Zní to jako budoucnost? Možná. Ale zároveň to znamená nové výdaje, pokuty a hlavně další byrokratický zmatek.
Evropa mění pravidla: Trojúhelník jde do šrotu
Zvykli jste si, že při poruše nebo nehodě musíte vylézt z auta, otevřít kufr a postavit výstražný trojúhelník pár metrů za vozidlo? Tak na to brzy zapomeňte – aspoň pokud vyrazíte do některých zemí Evropské unie. Španělsko totiž od 1. ledna 2026 zavádí povinnost mít místo trojúhelníku tzv. výstražné světlo V-16.
To se přichytí na střechu auta magnetem a automaticky začne blikat výrazným oranžovým světlem viditelným až na kilometr daleko. Navíc je napojené na satelitní systém DGT 3.0, který odesílá informaci o vaší poloze do centrální databáze. Policie, záchranáři i další řidiči tak okamžitě vědí, kde přesně se vaše vozidlo zastavilo.
Podle španělského ministerstva dopravy má jít o revoluci v silniční bezpečnosti. „Každý rok umírají lidé jen proto, že vystoupí z auta, aby umístili trojúhelník,“ uvedl mluvčí úřadu pro server . Nová výbava tak má zachraňovat životy – jenže samozřejmě něco stojí.
Ceny zařízení V-16 se pohybují kolem 50 eur (zhruba 1200 Kč), a pokud ho řidič nemá, hrozí mu ve Španělsku pokuta až 200 eur. A to už není malá částka.
Češi zatím v klidu, ale ne na dlouho
A jak je to u nás? Česká republika zatím žádnou takovou změnu neplánuje. Ministerstvo dopravy potvrzuje, že od 1. 1. 2026 zůstává povinná výbava stejná – tedy klasický trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta a buď rezerva, nebo opravná sada.
Jenže jak už to bývá, co se stane v jedné zemi EU, často se brzy rozšíří i dál. Podle odborníků je jen otázkou času, kdy Brusel stanoví jednotnou normu. A pak se může stát, že i čeští řidiči budou muset sáhnout do peněženky a pořídit si novou „svítící hračku“.
Revoluce nebo další nesmysl?
Podle automobilových expertů má V-16 nepopiratelný přínos – zvyšuje bezpečnost a šetří životy. Na druhou stranu mnozí řidiči kritizují, že jde o další krok k „digitalizované buzeraci“. Nový maják musí být připojený k síti, mít certifikaci a samozřejmě bude potřeba ho pravidelně testovat nebo měnit baterii.
Zatímco tedy výstražný trojúhelník odchází do historie, Evropa se chystá na éru blikajících světel a propojených aut. A kdo ví – možná se jednou dočkáme i povinné GPS pro každého řidiče. Do té doby ale platí: v Česku trojúhelník ještě nevyhazujte. Ale pokud vyrážíte do Španělska, novou výbavu si raději pořiďte – jinak vám to policie osvětlí pokutou.