Šok pro prince Harryho. Po letech soudních bitev přišla zdrcující prohra
7. 7. 2026 – 18:32 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Právní válka, kterou Prince Harry vedl několik let proti vydavateli britského bulvárního deníku Daily Mail, skončila nečekanou porážkou. Londýnský Vrchní soud zamítl jeho žalobu proti společnosti Associated Newspapers a rozhodl, že předložené důkazy nestačí k prokázání nezákonného získávání soukromých informací.
Harry byl jedním ze sedmi známých žalobců, mezi nimiž byli také Elton John nebo Elizabeth Hurley. Skupina tvrdila, že novináři Daily Mail v minulosti používali nelegální metody, jako bylo odposlouchávání telefonů, získávání zdravotních záznamů nebo využívání soukromých vyšetřovatelů. Soud však dospěl k závěru, že tato tvrzení nebyla dostatečně podložena přímými důkazy.
Dlouhá bitva skončila porážkou
Pro Harryho jde o jednu z největších právních porážek v jeho dlouholeté válce s britskými bulvárními médii. Vévoda ze Sussexu opakovaně tvrdí, že agresivní praktiky tisku zásadně ovlivnily jeho život i život jeho rodiny. Během letošního soudního jednání emotivně vypověděl, že média proměnila život jeho manželky Meghan, Duchess of Sussex v „naprosté utrpení“.
Tentokrát ale soud konstatoval, že samotné podezření nestačí. Podle soudce neexistuje dostatek důkazů, které by prokazovaly, že informace zveřejněné v článcích byly získány nezákonnou cestou.
Hrozí milionové náklady
Verdikt může mít pro Harryho i další žalobce výrazné finanční dopady. Vydavatel Daily Mail již oznámil, že bude požadovat náhradu nákladů řízení, které se podle britských médií mohou vyšplhat až na desítky milionů liber.
Přestože Harry v minulosti uspěl v jiných sporech proti britským médiím, například proti vydavateli deníku Daily Mirror nebo při mimosoudním vyrovnání s vydavatelem The Sun, tento rozsudek představuje výrazný neúspěch v jeho dlouhodobé kampani proti bulvárnímu tisku.