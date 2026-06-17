Šok pro fanoušky Top Gearu. Jeremy Clarkson oznámil, že má agresivní rakovinu
17. 6. 2026 – 13:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jeremy Clarkson prožil před kamerami jeden z nejtěžších okamžiků svého života. Hvězda Top Gearu a Clarksonovy farmy přiznala, že jí lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty. Oblíbený moderátor zároveň prozradil, jak velkou roli sehrálo včasné odhalení nemoci.
Pro miliony diváků po celém světě je Jeremy Clarkson symbolem ostrého humoru, automobilových pořadů a v posledních letech také nečekaně úspěšného farmáře. Jenže zatímco fanoušci páté řady Clarksonovy farmy čekali tradiční dávku zemědělských katastrof, hádek a britského humoru, závěr série přinesl mnohem vážnější moment. Slavný moderátor totiž před kamerami odhalil, že mu lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty. Zpráva zasáhla nejen jeho kolegy, ale také diváky, kteří byli svědky jednoho z nejosobnějších okamžiků Clarksonovy televizní kariéry.
Šokující oznámení během plánování sklizně
K nečekanému přiznání dochází v závěrečných epizodách páté řady pořadu Clarksonova farma. Clarkson sedí se správcem farmy Kalebem Cooperem a pozemkovým poradcem Charliem Irelandem, když společně probírají nadcházející sklizeň. Nikdo netuší, že za okamžik přijde zpráva, která změní atmosféru celé scény.
Po chvíli ticha Clarkson oznámí, že má rakovinu. Kaleb nejprve nevěří vlastním uším a snaží se zjistit více podrobností. Moderátor však dává najevo, že přesné detaily diagnózy si chce nechat pro sebe. Prozrazuje pouze to, že o nemoci ví už od května a že výsledky vyšetření potvrdily agresivní formu rakoviny.
Následně vysvětluje, že po pravidelné zdravotní prohlídce podstoupil biopsii, která nádor odhalila. Přestože slovo agresivní zní děsivě, lékaři mu zároveň sdělili důležitou zprávu. Nemoc byla zachycena velmi brzy, ještě předtím, než se stihla výrazněji rozšířit. Právě tato informace dává Clarksonovi naději, že se z léčby plně zotaví.
Emoce na sebe nenechaly dlouho čekat. Kaleb Cooper, který se během natáčení stal jednou z nejoblíbenějších tváří seriálu, se rozplakal. Viditelně otřesený přiznal, že se mu celá situace vůbec nelíbí. Clarkson se i v tak těžké chvíli snažil zachovat svůj typický sarkastický humor a odvětil, že ani on z toho není zrovna nadšený. Přesto oba kolegy uklidňoval, že prognóza vypadá dobře a že věří v úspěšnou léčbu.
Clarkson je už více než dvě desetiletí jednou z nejvýraznějších tváří britské televize. Celosvětovou popularitu získal především díky pořadu Top Gear, který mezi lety 2002 a 2015 proměnil společně s Richardem Hammondem a Jamesem Mayem v obrovský televizní fenomén. Místo obyčejného motoristického magazínu vznikla zábavná show plná velkolepých výzev, exotických cest a nezapomenutelných momentů, kterou sledovaly stovky milionů lidí po celém světě. Po odchodu z BBC pak trojice pokračovala v podobném formátu pod hlavičkou Amazonu v pořadu The Grand Tour.
Další zdravotní rána po boji se srdcem
Rakovina přitom není první vážný zdravotní problém, kterému musel Clarkson v posledních letech čelit. V průběhu seriálu přiznal, že kvůli léčbě rakoviny byla odstraněna část jeho prostaty. Podle jeho slov je deset procent orgánu poškozených právě v oblasti, kde se nádor nacházel. Léčba navíc neprobíhala úplně hladce. V jedné z nemocničních scén moderátor připouští, že se objevily komplikace a že si pobyt v nemocnici nakonec vyžádal více času, než původně očekával.
V emotivním okamžiku dokonce poznamenal, že pokud léčba dopadne dobře, diváci ho uvidí v šesté řadě pořadu. Pokud ne, nestane se tak. Právě tato věta patří k nejsilnějším momentům celé série. Ještě před rakovinou však Clarkson bojoval s jinou hrozbou. V roce 2024 skončil v nemocnici kvůli problémům se srdcem. Lékaři tehdy zjistili, že jedna z tepen zásobujících srdeční sval byla zcela ucpaná a další se nebezpečně blížila stejnému stavu.
Moderátor později popsal, že zdravotní komplikace začaly během dovolené po plavání v Indickém oceánu. Objevily se potíže s dýcháním, tlak na hrudi a nepříjemné brnění v ruce. Po návratu do Británie následovalo vyšetření, které odhalilo závažný problém. Lékaři mu zavedli stent, tedy speciální trubičku rozšiřující zúženou tepnu. Podle Clarksonových pozdějších slov mu tehdy lékaři řekli, že bez zákroku mohl být jen několik dní od smrti.
Právě tato zkušenost ho přiměla brát zdravotní prohlídky mnohem vážněji. Dnes otevřeně přiznává, že kdyby nešel na vyšetření a rakovina nebyla objevena včas, mohla být loňská sklizeň na jeho farmě poslední.
Přesto se snaží dívat dopředu optimisticky. Lékaři zachytili nemoc v rané fázi a vyhlídky na úspěšnou léčbu jsou podle všeho velmi dobré. Clarkson fanoušky opakovaně ujišťuje, že věří v návrat k normálnímu životu i k natáčení dalších dílů svého úspěšného pořadu.
Jeho příběh je tak nejen šokujícím přiznáním jedné z nejznámějších televizních hvězd Británie, ale také silnou připomínkou toho, jak důležité jsou preventivní prohlídky. Právě obyčejná návštěva lékaře totiž v Clarksonově případě mohla rozhodnout o tom, že před sebou má ještě mnoho dalších sklizní, televizních projektů i let života.