Sochy na Velikonočním ostrově spadnou, mokřady uschnou. Může za to oteplování

Nový jaderný zdroj v ČR by měla stavět společnost ČEZ s nějakou formou garance státu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). To je varianta financování, kterou preferuje vláda, dodala.

13:55