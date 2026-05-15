Sněmovna schválila trvalý příspěvek pro lidi s podporou dýchání, o něco vzroste
15. 5. 2026 – 12:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat zvýšený příspěvek na mobilitu zřejmě už nastálo.
Navíc vzroste o stokorunu na 3000 korun měsíčně. Změnu dnes schválila Sněmovna podle návrhu skupiny poslanců ze všech stran v novele zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Předloha předpokládala prodloužení výplaty této dávky v původní výši i na příští rok.
Novela zejména odkládá o zhruba dva roky už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu. Nyní ji dostane k projednání Senát. V dolní komoře pro předlohu hlasovali poslanci koalice i opozice kromě hnutí STAN.
Běžný příspěvek na mobilitu představuje 900 korun. Dotaci 2900 korun pro lidi s podporou dýchání zavedli zákonodárci od prosince 2022 na omezenou dobu kvůli růstu cen elektřiny po pandemii covidu a ruské vojenské invazi na Ukrajinu. V současnosti je příspěvek uzákoněn do konce letošního roku.
Někdejší ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) neprosadil několik variant růstu nejvyšších příspěvků na péči až o 100 procent, tedy až na 54.000 korun měsíčně. Rozpočtové dopady by činily podle odhadu autora až zhruba deset miliard korun ročně. Ve Sněmovně neuspěla ani další Jurečkova úprava, která by zvýšila všechny příspěvky na péči o inflaci od jejich posledního růstu s ročním rozpočtovým dopadem asi 1,9 miliardy korun.
Předloha zástupců ANO zejména odkládá z letošního července na červen 2028 převod vyřizování a vyplácení příspěvků na péči, dávek pro lidí se zdravotním postižením i jejich průkazů ZTP/ZTP/P z úřadu práce na sociální správu. Přesun přijatý v minulém volebním období měl vést podle tehdejší vlády k rychlejšímu vyřizování podpor i k posílení kontroly využívání příspěvku na péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí poukazovalo na to, že je agenda dávek pro lidi s handicapy a omezeními nyní roztříštěná.
Předkladatelé zdůvodňují odklad nynějšími změnami v dávkových systémech, které je nutné přenést do informačních systémů. "Bez posunu účinnosti by hrozilo riziko nefunkčnosti informačních systémů, prodloužení řízení a ohrožení výplat dávek pro osoby se zdravotním postižením," napsali. V červnu 2028 navíc začnou podle předkladatelů platit evropské průkazy lidí se zdravotním postižením.
Odborným nelékařským zdravotnickým pracovníkům se podle předlohy rozšíří pravomoci při vypracovávání posudků. Bez schválení lékaře Institutu posuzování zdravotního stavu je budou moci podepisovat nejen pro účely příspěvku na péči, ale také příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazů lidí se zdravotním postižením.