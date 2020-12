Sněmovna pokračuje ve schvalování státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna v pátek pokračuje v závěrečném kole projednávání státního rozpočtu na příští rok. Zda se poslanci dostanou ke konečnému hlasování o návrzích na přesuny peněz a rozpočtu jako celku, není zatím jisté. Ve středu debatu přerušili, protože vládní koalice neměla pro rozpočet zajištěnou podporu.

Komunisté, kteří dříve pro rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD hlasovali, ovšem trvají na svém návrhu odebrat z rozpočtu ministerstva obrany deset miliard korun. Hrozí, že bez něj rozpočet jako celek nepodpoří. Vláda a hlavně koaliční sociální demokraté škrty v rozpočtu armády odmítají.

Pokud by sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu. Stalo by se tak potřetí v historii. Ministerstvo financí už oznámilo, že se na tuto situaci připravuje, byť ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufá, že se rozpočet schválit podaří, a kloní se k dohodě s KSČM.

Závěrečné schvalování rozpočtu sněmovna ve středu přerušila poprvé v historii Česka. Opozice to označila za manažerské selhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a projev neprofesionality vládní koalice.