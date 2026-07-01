Sněmovna podpořila zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat
1. 7. 2026 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat patrně čeká zpřísnění.
Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole koaliční novelu trestního zákoníku, podle níž by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního. Horní hranice sazeb, čtyřletou v případě týrání osob žijících ve společném obydlí a tříletou u týrání zvířat, předloha nemění. Účinná by měla být od ledna příštího roku.
Opoziční kluby ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 zablokovaly schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení, posoudí ji ústavně-právní výbor. Podle předsedy frakce občanských demokratů Marka Bendy jde o ryzí populistický nesmysl.
Podmínkou trestného činu týrání zvířat by zůstal podle předlohy surový nebo trýznivý způsob jeho provádění, bez jejího naplnění jde o přestupek. "Postih týrání osob žijících ve společném obydlí tak fakticky zůstává přísnější než postih týrání zvířat, a to z důvodu nižší intenzity jednání, která je vyžadována pro vznik trestněprávní odpovědnosti," stojí ve zdůvodnění.
Spor ve Sněmovně vznikl zejména kvůli navrhovanému novému činu, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek, tedy například z pomsty, pro zábavu, ztrátě zájmu o další chov, ale i kvůli zakrytí jiného nelegálního jednání. "Právě zavrženíhodná motivace pachatele představuje okolnost, která povyšuje společenskou škodlivost takového jednání na úroveň trestného činu," napsali tvůrci, k nimž patří premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé).
Zpravodaj Jiří Pospíšil (TOP 09) a další poslanci se pozastavili nad tím, že u jiných zvířat než u psů a koček o trestný čin nepůjde. Předkladatelé argumentovali zejména tím, že takovým způsobem jsou usmrcováni téměř výhradně kočky a psi. "Bude vhodné zvolit obecnější ráz," uznala ale někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká (za Motoristy). Část poslanců by nový čin vůbec nezaváděla. Lidovec Marek Výborný míní, že tyto případy spadají už pod nynější ustanovení týrání zvířete surovým nebo trýznivým způsobem. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) ale tomu tak není.
Předloha také zvedá základní trestní sazbu u nedbalostního zanedbání péče o zvíře, které vede k trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti. Pachatelům by hrozilo až roční vězení, nyní je horní hranice sazby poloviční. Při spáchání tohoto činu na větším počtu zvířat novela zvyšuje horní hranici trestní sazby o rok na tři roky.