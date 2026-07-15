Sněmovna dnes patrně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb
15. 7. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku.
Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje.
Předloha o EET bude čelit snaze ODS o její zamítnutí. Koaliční vláda pod jejím vedením obdobný systém zavedený před zhruba deseti lety a později pozastavený kvůli epidemii covidu od roku 2023 zcela zrušila.
Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. Opozice navíc zpochybňuje vládní předpoklady, podle nichž evidence tržeb přinese veřejným rozpočtům asi 14 miliard korun ročně navíc. Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů ale má dostatečnou sílu k prosazení zákona.
Nová EET nepřinese povinnost tisknout účtenky, jak tomu bylo v minulosti u nyní již zrušené verze. Podnikatelé budou muset evidovat i bezhotovostní platby, což opozice rovněž kritizuje.
Součástí návrhu k EET jsou i daňové změny. Jde mimo jiné o obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy (ODS) a snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích. Návrh také osvobozuje spropitné v restauracích do sedmi procent tržeb od daně z příjmů.
Po hlasování o obnově elektronické evidence tržeb by měla schůze Sněmovny skončit. Poslancům začnou takzvané parlamentní prázdniny.
Sněmovna by se mohla opět sejít na konci srpna v případě, že prezident Petr Pavel vetuje spornou novelu k veřejným rozpočtům s uvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Koalice očekává, že hlava státu předlohu poslancům k opětovnému posouzení vrátí.