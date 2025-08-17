Dnes je neděle 17. srpna 2025., Svátek má Petra
17. 8. 2025 – 6:01 | Magazín | Jiří Rilke

Smutný konec po 26 letech: Legendární Petr Čech se rozvádí
zdroj: Profimedia.cz
Ikonický fotbalista oznámil konec jedné životní kapitoly.

Slavný fotbalový gólman Petr Čech oznámil na svých sociálních sítích velmi nepříjemnou zprávu: Vztah s manželkou Martinou bohužel nevydržel.

Strávili spolu přitom víc než čtvrt století, Martina byla Petrovi oporou prakticky po celou jeho kariéru a bok po boku prožili celých 26 let.

Zda se rozvodem stojí nějaká konkrétní událost, nebo prostě jen tak nějak organicky vyšlo najevo, že vztah už zkrátka nemá co nabídnout, Petr neupřesnil.

„Martina a já jsme smutní, že musíme oznámit náš rozchod po 26 letech společného života. Zůstáváme nejlepšími přáteli a jsme nesmírně hrdí na naše dvě krásné děti,“ píše Čech.

Naznačovalo by to poklidné rozdělení cest bez většího dramatu, ale na druhou stranu je celkem jasné, že i kdyby k něčemu ostřejšímu došlo, nejspíš by se tím i tak nikdo veřejně nechlubil.

Tak či tak, Petr Čech bude brzy zase svobodný muž.

Tagy:
rozvod láska rozchod manželství vztahy fotbalista
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
