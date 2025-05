Smutná zpráva: Strážce princezny Diany náhle zemřel

Lee Sansum chránil princeznu Dianu v létě roku 1997 během její dovolené v St. Tropez. Bylo to jen pár týdnů před její smrtí. Diana mu tehdy poděkovala osobním dopisem za „magických 10 dní“. Říkala mu přezdívkou „Rambo“, která se mezi členy ochranky ujala. Mezi Sansumem a Dianinými syny, hlavně princem Harrym, vznikl podle dostupných informací velmi blízký vztah.

Smutnou zprávu oznámila Sansumova manželka Kate: „V sobotu ráno dostal smrtelný infarkt. Jeho silná přítomnost bude chybět po celém světě ... Navždy ho budeme milovat a bude vždy s námi,“ napsala na Facebooku. Lee Sansum zemřel ve věku 63 let.

