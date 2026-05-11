Smrtící virus na výletní lodi: Experti zřejmě našli pacienta nula i zdroj nákazy
11. 5. 2026 – 11:54 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vzácný andský kmen hantaviru se rozšířil mezi cestujícími na výletní lodi MV Hondius a vyvolal mezinárodní zdravotní poplach. Tři lidé zemřeli, desítky pasažérů byly sledovány po návratu do svých zemí a vyšetřovatelé nyní pátrají po tom, jak se nebezpečný virus dostal na palubu.
Výletní loď MV Hondius se stala centrem mezinárodního zdravotního vyšetřování poté, co se na její palubě objevilo několik případů vzácného andského kmene hantaviru. Tři lidé zemřeli a další cestující byli nakaženi během plavby, která začala 1. dubna v argentinském Ushuaie. Nyní probíhá rozsáhlé trasování kontaktů napříč Evropou, Spojenými státy i Jižní Amerikou.
Za prvního známého nakaženého je považován nizozemský ornitolog Leo Schilperoord. Sedmdesátiletý odborník na ptactvo cestoval několik měsíců po Jižní Americe se svou manželkou Mirjam Schilperoordovou. Oba byli vášnivými pozorovateli ptáků a krátce před naloděním navštívili skládku odpadu poblíž argentinského města Ushuaia v Patagonii. Lokalita je mezi ornitology známá výskytem vzácných druhů ptáků, ale zároveň je silně zamořená hlodavci.
Úřady se domnívají, že právě zde se manželé mohli nakazit po vdechnutí částic z trusu nakažených hlodavců. Skládka je považována za místo výskytu myší dlouhoocasých, které přenášejí andský kmen hantaviru. Na loď nastoupili jen několik dní po návštěvě tohoto místa.
Leo Schilperoord začal pociťovat první příznaky už během prvního týdne plavby. Objevila se horečka, bolesti hlavy a zažívací obtíže. Dne 11. dubna na palubě zemřel. Jeho manželka pokračovala v cestě a vystoupila až 24. dubna na ostrově Svatá Helena, kde už měla výrazné zdravotní potíže. Během letu do Johannesburgu se její stav zhoršil a o dva dny později zemřela v nemocnici v Jihoafrické republice.
Světová zdravotnická organizace nyní společně s úřady v Argentině a Chile vyšetřuje přesný původ nákazy i způsob jejího šíření. Podle odborníků mohl být Schilperoord pacientem nula celé epidemie na palubě.
Vzácný virus s neobvyklým způsobem šíření
Hantavirus je běžně spojován s přenosem z hlodavců na člověka. Andský kmen je však výjimečný tím, že se může šířit i mezi lidmi. Odborníci upozorňují, že přenos vyžaduje blízký a delší kontakt, přesto ale tato vlastnost vyvolala obavy zdravotnických úřadů.
Virus se vyskytuje především v Jižní Americe a může způsobit hantavirový plicní syndrom, který napadá plíce a má vysokou smrtnost mezi 20 a 40 procenty. Příznaky se obvykle objevují jeden až osm týdnů po nakažení. Nejprve se dostavuje únava, horečka, bolesti svalů, bolesti hlavy, zimnice nebo zažívací problémy. V pozdější fázi se přidává kašel a dušnost.
Podle epidemiologů ale virus nemá potenciál vyvolat pandemii podobnou covidu-19. Důvodem je především nízká schopnost přenosu mezi lidmi. Odborníci z Harvardu a Stanfordu upozorňují, že nakažení většinou vážně onemocní velmi rychle, což omezuje další šíření infekce. Přesto se po potvrzení dalších případů rozběhla rozsáhlá mezinárodní opatření. Někteří pasažéři totiž loď opustili ještě během plavby a pokračovali v cestování do různých zemí světa. Zdravotníci nyní sledují cestující v Evropě, USA i dalších státech.
Evakuace cestujících a obavy v Argentině
Zbývající pasažéři byli evakuováni na Tenerife, kde španělské úřady organizovaly odlety podle národností. Pokud lidé neměli příznaky a jejich testy byly negativní, byli přepraveni charterovými repatriačními lety s lékařským dohledem a ochrannými prostředky. Vyšetřování zároveň vyvolalo napětí v argentinské provincii Tierra del Fuego, jejímž hlavním městem je Ushuaia. Místní úřady odmítají tvrzení, že by oblast byla běžným zdrojem hantaviru. Podle tamních epidemiologů nebyl v provincii od roku 1996 zaznamenán jediný případ této nemoci.
Odborníci však upozorňují, že změny klimatu a pohyb hlodavců mohou měnit oblasti výskytu viru. Argentinská vláda proto vyslala specialisty, kteří mají na skládce odchytávat hlodavce a testovat je na přítomnost viru. Navzdory obavám zatím nedošlo k rušení turistických plaveb a život v Ushuaie pokračuje bez větších omezení. Turisté stále vyrážejí na výlety po Beagleově průlivu nebo na ostrov Isla de los Estados, známý majákem na konci světa.
Zdravotnické úřady nyní pokračují ve vyšetřování celého případu. Snaží se zjistit, zda se virus začal šířit ještě před naloděním cestujících, nebo až během samotné plavby na MV Hondius.