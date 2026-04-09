Smrt hvězdy Přátel má viníka: Ketaminová královna míří za mříže
9. 4. 2026 – 14:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hollywoodem otřásl případ, který odhalil temné pozadí drogového byznysu mezi celebritami. Smrt Matthew Perry přivedla před soud ženu přezdívanou Ketaminová královna, která nyní za svou roli v tragédii míří na dlouhá léta do vězení.
Příběh, který šokoval Hollywood i fanoušky po celém světě, má své soudní rozuzlení. Smrt hvězdy kultovního seriálu Přátelé Matthew Perry odhalila temné zákulisí drogového byznysu mezi bohatými a slavnými. V jeho středu stála žena, kterou vyšetřovatelé označili za Ketaminovou královnu. A právě ta nyní za svou roli zaplatí dlouhými roky za mřížemi.
Jasveen Sangha z Los Angeles byla odsouzena k 15 letům vězení za to, že prodávala ketamin, který vedl ke smrtelnému předávkování slavného herce. Podle soudu nešlo o žádnou nešťastnou náhodu, ale o vědomá rozhodnutí, která měla fatální následky.
Okolnosti smrti a role obžalovaných
Matthew Perry byl dlouhá léta známý nejen svým komediálním talentem, ale i bojem se závislostí. Ketamin užíval nejprve legálně jako součást léčby deprese, postupně mu však přestal stačit a začal hledat další zdroje.
To ho přivedlo do sítě lidí, kteří jeho slabosti využili. Mezi nimi byl lékař Salvador Plasencia, jenž mu drogu obstarával v týdnech před smrtí, a Mark Chavez, který ketamin dodával dál. Do celého řetězce byli zapojeni i další lidé včetně hercova asistenta Kenneth Iwamasa a prostředníka Eric Fleming.
Osudný konec přišel v říjnu 2023. Perry byl nalezen bez života ve vířivce ve svém domě v Los Angeles. Pitva potvrdila, že hlavní příčinou smrti byly akutní účinky ketaminu. Vyšlo najevo, že jen několik dní předtím si od Sanghy koupil dávku za tisíce dolarů, která se ukázala jako smrtící. Vyšetřování navíc odhalilo, že Sangha provozovala rozsáhlý drogový byznys zaměřený na bohatou klientelu. Její dům v North Hollywood sloužil jako centrum distribuce, kde se prodával nejen ketamin, ale i další nebezpečné látky včetně metamfetaminu či kokainu.
Soudní řízení a reakce rodiny
Během dramatického soudního řízení Sangha přiznala, že její rozhodnutí zničila životy mnoha lidí. Tvrdila, že cítí hlubokou lítost a stud, soud však poukázal na to, že po svém zatčení dlouho žádnou skutečnou lítost neprojevovala. Soudkyně Sherilyn Peace Garnett zdůraznila, že rozsah jejího podnikání, roky nelegální činnosti i fakt, že pokračovala v prodeji drog i po smrti jiného zákazníka Cody McLaury, z ní činí jednu z nejvíce odpovědných osob v celém případu.
Soudní síní zaznívaly i silné emoce. Nevlastní otec herce Keith Morrison mluvil o každodenním smutku, který rodinu neopouští. Nevlastní matka Debbie Perry upozornila, že bolest způsobená touto tragédií zasáhla nejen rodinu, ale i stovky dalších lidí.
Na druhé straně stály desítky dopisů od přátel a rodiny Sanghy, které ji popisovaly jako jinak laskavého člověka. Její právníci argumentovali, že neměla předchozí trestní minulost a že se pravděpodobně k podobné činnosti nevrátí. To však soud nepřesvědčilo. Když padl rozsudek, bylo jasné, že případ má širší přesah než jen jeden tragický osud. Ukázal temnou stránku slávy, kde se peníze, závislost a bezohlednost mohou spojit do smrtící kombinace.
Příběh Matthewa Perryho tak nekončí jen smutným koncem oblíbeného herce. Je i varováním, jak snadno se může i ten největší talent dostat do pasti, ze které už není úniku. A zároveň připomínkou, že za leskem Hollywoodu se často skrývá realita mnohem temnější, než by si kdo dokázal představit.