Šmouhy nemají šanci. Šikovný pomocník z Actionu vyjde na pár stovek, jinde stojí i přes 20 tisíc
8. 4. 2026 – 7:37 | Magazín | BS
Ruční leštění nemůže bavit snad nikoho, obzvlášť když si za pár korun můžete pořídit zařízení, které prakticky celý proces odpracuje za vás.
Ukažte nám řidiče, který by nepotvrdil, že když se auto celé jen blýská a vypadá náramně k světu, jede se v něm prostě tak nějak líp. Jasně, trocha špíny se na jízdních vlastnostech opravdu neprojeví, ale na duševním rozpoložení řidiče už klidně ano.
Jenže leštit dvoustopého miláčka ručně je otrava na celé odpoledne, a tak se většině lidí prostě a dobře nechce. Naštěstí existuje řešení: Prostě použijte stroj. Na automatickou leštičku stačí připevnit polštářek odpovídajícího druhu a plochu s ní prostě jen obejít. Bez bolavých rukou, bez nekonečného boje se šmouhami, v klidu a pohodě.
Jednu takovou leštičku má momentálně k mání oblíbený diskontní řetězec Action: Leštička Varo stojí 489 korun. Nabízí k výběru tři rychlosti: 1300, 2500 nebo 5600 otáček za minutu. Což už je pořádný fofr, který rozleští každý sebetvrdohlavější kus vosku či přípravku.
Jen si představte si, že byste měli každé místo 5600krát přetřít ručně. Výhoda automatického řešení je pak okamžitě patrná. A leštit samozřejmě nemusíte jen auto, spotřebič se hodí na jakýkoliv povrch, který se má blyštět.
Cenové srovnání navíc hovoří jasně: Leštičky na auto zpravidla mívají cenu ještě s nulou na konci. A pokud se poohlédnete v nabídce například jistého obchodu s mimozemšťanem, prémiové kusy umí stát i přes 20 tisíc korun.
Jasně, nikdo nepředstírá, že jim bude kvalitou provedení, materiálů a funkcemi naplno konkurovat Varo za pět stovek, ale pokud se spokojíte se základní funkčností a nemáte potřebu vydávat těžké tisíce, jedná se o velmi zajímavou možnost.
„Dodejte svému autu, lodi nebo nábytku znovu lesklý povrch s touto výkonnou leštičkou. Díky excentrické rotaci a třem rychlostem (1300 / 2500 / 5600 ot./min) pracujete efektivně a bez šmouh. Přístroj má velký lešticí kotouč o průměru 125 mm a je dodáván se 6 různými lešticími polštářky, takže můžete ihned začít s čištěním, leštěním i finálním leskem. Díky baterii s kapacitou 4000 mAh můžete pracovat dlouho bez přerušení,“ láká oficiální popis prodejce.