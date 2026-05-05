Smích přešel. Ornella v slzách: "Chtějí mě zničit"
5. 5. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Influencerka se pokouší získat sympatie publika.
Na internetu lze pořád občas zaslechnout názor, že video, na němž Josef Kokta příšerně sprostě řve na své malé děti, ve skutečnosti vypustili manželé nemanželé Koktovi do světa schválně jako marketingový tah.
Ornella Koktová to sice opakovaně popírá, ale pokud by to měla být pravda, bylo by poměrně obtížné zhodnotit jeho úspěšnost. Ornelle teď sice není veřejné mínění zrovna dvakrát nakloněno, ale na druhou stranu... Píše se o ní prakticky denně.
Doufejme nicméně, že video uniklo omylem a hlavně, že se podobný exces už neopakoval, jak se Ornella dušuje, kde jen může. Moc jí to ale nepomáhá, protože české publikum zrovna velkým pochopením nesrší a, jak už jsme psali, s influencerkou rozvázalo spolupráci hned několik firem, což se samozřejmě zle projeví na jejích výdělcích.
Následoval smích, když Ornella smetla ze stolu jakoukoliv starost o to, že se o její rodinu zajímá sociálka, což ostatně už potvrdila mluvčí OSPOD. A nebetyčná dávka sebevědomí, když se Ornella prohlašovala za silnou ženu, šelmu a skvělou matku při svém hašteření s Veronikou Arichtevou. A abychom měli spektrum emocí kompletní, nyní přišlo další video, na němž má Ornella pro změnu v očích slzy.
„Jsem naprosto vyčerpaná, hodně zdecimovaná. Stáhla jsem se ze sociálních sítí, protože už v tuhle chvíli na to nemám. Nedávám to, čemu jsou vystaveny děti, kvůli tomu, co se spustilo a co spustili ostatní,“ postěžovala si.
„Aktuálně řeším i situaci nejenom se školkou, ale se školou pro Quentina. Díky pár super lidem řeším to, že se v podstatě bojím pustit svého nejstaršího syna do školy. Děti jsou teď ochráněny vůči lidem, kteří nás systematicky ničí a pak se tomu smějí,“ pokračovala.
Opět zopakovala, že nic neprosáklo do světa úmyslně: „Mě strašně uráží to, že někdo si dovolí říct plno věcí a jedna z nich je, že video mělo sloužit jako marketingová kampaň. Rozhodně ne,“ uvedla.
„Jen blázen by si mohl myslet, že video mělo sloužit jako marketingová kampaň, která vyloženě poškozuje moje jméno a jméno mé rodiny,“ dodala.
„Asi jste viděli tu velkou anti-kampaň. Zničme ji, protože přece ve jménu blaha dětí jde jenom o to, aby ty děti byly zničené i finančně. Někteří psali, aby teď ta rodina žrala kůru ze stromu. Tohle se vážně děje na sociálních sítích. Já tam klečela, s rozříznutým břichem v té době, uklízela střepy a snažila se, aby se děti nepořezaly. Ale to je vedlejší,“ zakončila hořce.
Příliš podpory se Ornella nedočkala ani od někdejší kamarádky Agáty Hanychové, s níž se nedávno rozkmotřila: „Já o tom mluvit nechci. Včera jsem zaznamenala nějaké její vyjádření, zase to bylo plné lží. Já bych se tak naštvala, že radši budu mlčet, jinak by to nedopadlo dobře,“ uvedla Agáta podle Super.cz.