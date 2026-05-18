Smete i třikrát dražší konkurenci. Action začal za pakatel prodávat značkovou powerbanku s brutální kapacitou
18. 5. 2026 – 7:11 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec se tentokrát vyznamenal a nabízí značkovou elektroniku za cenu, která sedí spíš levným napodobenínám.
Action jsme se navykli spojovat přeci jen spíš s dostupnějším zbožím, však se jedná o diskont a cena tu zkrátka a dobře hraje prim. Jenže jakmile člověk kupuje diskontní elektroniku, je potřeba se mít na pozoru.
Údaje od výrobce totiž nemusí vždycky úplně sedět, občas si hodnoty trochu přibarví, aby zboží zkrátka vypadalo lépe, a zákazník se nakonec může nemile spálit. Třeba když koupí powerbanku, co slibuje desítky tisíc miliampérhodin, ale, co čert nechtěl, nějak zvládá nabít telefon horko těžko jednou.
Jakmile jsou ale k mání kusy od renomovaného a zavedeného výrobce, jakým je například Philips, už se na čísla na obale opravdu můžeme spolehnout. A o to větší radost pak můžeme mít ze skutečnosti, že kus za lidovou cenu svými parametry bez problémů překoná i spoustu dražší konkurence.
Značková Powerbanka Philips opravdu bude mít deklarovaných 20 000 mAh, což znamená, že si telefon z nuly do plna nabijete s jednou plnou powerbankou průměrně víc než čtyřikrát.
Ať už se chystáte na prodloužený víkend do přírody, na letní festival, nebo jen potřebujete jistotu pro dlouhé dny mimo dosah zásuvky, tato kapacita vám zajistí několikadenní nezávislost.
A prakticky stejně důležitá je i rychlost – nikdo už dnes nechce nabíjet telefon půl dne. Philips zde nabízí rychlonabíjení výkonem 20 W. Což je sice, pravda, o něco míň, než zvládají současné špičkové smartphony, ale bavíme se o cenově dostupné kategorii a 20W přítok také není žádný lenochod – telefon dostanete na provozuschopnou úroveň během desítek minut.
Zařízení disponuje čtyřmi porty: 2x USB-A pro starší kabely, 1x micro-USB, kterým nabijete samotnou powerbanku a samozřejmě 1x USB-C, který funguje obousměrně, tedy můžete powerbanku nabít i pomocí něj, ale také z něj nabíjet telefon.
A nejzásadnější informace je pochopitelně cena: V Actionu za tuto powerbanku vysázíte pouze 379 korun.
Pořídit za necelé čtyři stovky poctivých 20 000 mAh, 20W rychlonabíjení, USB-C konektivitu a to vše zabalené pod logem důvěryhodné značky Philips, je zkrátka vynikající nabídka.
Jasně, nejde o žádný designový majstrštyk ani prémiové hliníkové tělo, z něhož budete mít omamný pocit luxusu. Ale, přiznejme si, za tím se do Actionu beztak nechodí. Ne, jde o poctivý, funkční a moderní kus elektroniky v jednoduchém černém plastovém provedení, který je vzhledem k výbornému poměru ceny a výkonu jednou z nejracionálnějších voleb na trhu.