Směna peněz na ulici je prostě past na vaše finance. Takhle podvodníci lákají oběti
17. 9. 2025 – 8:15 | Zprávy | Anna Pecena
Důchodci, pozor! Když vám někdo nabídne, že si vyměníte peníze přímo na rohu ulice – neberte to jako laskavost. To může být lest. Podvodníci využívají vaši důvěřivost, neznalost kurzů i chvilku vaší nepozornosti, aby vás připravili o stovky či tisíce korun – a často ani nepoznáte, že jste byli okradeni, dokud není pozdě.
Jak vás připraví o peníze – metody, které fungují
-
Chaotický zmatek při výměně – Podvodníci přijdou, řeknou: „Směnáren tady okolo si účtuje strašně poplatky, pojďte ke mně, bude to výhodnější.“ Potom při výměně bankovky vyvolají situaci plnou ruchu, třeba že „něco spadlo“, že je potřeba přepočítat, že změníte zpět – a vyrážejí si z bankovek část, kterou prodávající nehlídá. V Rokycanech si takové dvojice podvedly obsluhu kavárny o 2 000 korun.
-
Manipulace s bankovkami a směnným kurzem – Můžete dostat staré či poškozené bankovky, které jsou méně hodnotné, nebo směnárna “na rohu” nabídne kurz, který je sice napsaný, ale podmínky jsou jiné – třeba u menších částek, či se připočítají poplatky, které vám neřeknou dopředu.
-
“Laskavé” nabídky od neznámých lidí – “Směním vám levněji,” “mám dogovor v banku,” “oni to tady účtují přehnaně” – takové výroky často předcházejí tomu, že vás navedou mimo oficiální směnárnu. Většinou bez kamery, bez dokladů, bez garance. A přitom platíte nejen za kupon, ale i za podvod.
Reálné případy, které už policie řešila
-
V Plzeňském kraji v Rokycanech dvojice přišla do kavárny, zaplatila pětitisícovou bankovku, požádala o vrácení drobných a během rozměňování si “v zmatku” ukradli 2 000 korun. Obsluha si toho všimla až, když podvodníci odešli.
-
V Dolním Dvořišti jeden muž požádal směnárnu, aby mu rozměnila 6 000 eur na drobné bankovky. Když dostal zpět koruny, zjistilo se, že z balíku drobných “vypustil” bankovky v hodnotě okolo 2 000 eur – tedy škoda přes 50 000 Kč.
Jak se bránit a nenechat se oklamat
-
Vyměňujte peníze jen ve směnárnách nebo u bank, které mají licenci a kde je transakce zaznamenaná.
-
Při nabídce na ulici nepřistupujte: nevyhovujte tomu, že “někdo nabídne levněji mimo směnárnu” – to často znamená bez dokladů, bez ochrany.
-
Kontrolujte bankovky – nesmí být poškozené, poznámky, jsou-li pravé. Pokud máte pochybnosti, raději neberte.
-
Počítejte si kurz na místě – spočítejte si, kolik korun vám mají dát za danou částku cizí měny – a vyžádejte si všechny poplatky dopředu.
-
Pozor na divné výměny, kdy vás někdo vyzve, abyste mu dali velkou bankovku a on “rozdělí” na drobné – často v záměru “proklouznout” část bankovek nebo “vypustit” část hodnoty.
Závěr: Každá výměna může skončit jako past
Důchodci, není to ostuda, být opatrný – právě naopak. Když dovolíte, aby vás někdo zmanipuloval při směně peněz, můžete přijít o srovnatelně velkou část úspor, kterou jste si třeba celý rok šetřili. A taková ztráta se už těžko nahradí. Nehledejte výhodu v každé nabídce, spíše si ceny i bankovky poctivě prověřujte. Když nabídka „na ulici“ vypadá dobře – většinou je taky podvod.