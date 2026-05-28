Slzy a slova o drsné realitě: Nela Slováková se zhroutila a popsala odvrácenou tvář luxusního života
28. 5. 2026 – 10:02 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná influencerka dovolila na okamžik spadnout závoji dokonalosti a povinného štěstí. Ukázalo se, že je taky jenom člověk.
Nela Slováková a její pečlivě budované, piplané a každodenně čančané instagramové impérium patří bezesporu k nejvýraznějším úkazům českého internetu.
Influencerka si postavila kariéru na okázalém přepychu a budování citlivě promyšleného koktejlu závisti a obdivu u svých sledujících. Na nedokonalost v Nelině životě zkrátka není místo. Místo toho je potřeba ostentativně jezdit na sedmnáct dovolených ročně.
Jenže život je život a nic jako opravdová dokonalost neexistuje. A ani Nela není imunní chvílím, kdy by do všeho nejradši kopla.
„Víte, že ten foťák zapnu, i když brečím,“ spustila ve videu.
„Konečně, asi vlastně poprvý v životě, jsem si sedla doma na terasu,“ zamyslela se se slzami v očích.
Nela se už nějakou dobu netají problémy se spánkem: „Ani se z toho netěším. Jediný, z čeho mám nervy, tak z toho, jestli zas nebudu spát. To je strašně únavný. Nemyslím si, že jsem si toho na sebe vzala dost, fyzicky to zvládám, psychicky vlastně taky, až na ten spánek,“ rozjímala.
Se slávou se samozřejmě také pojí odvrácená strana, kyberšikana a pocit neustálého dohledu, který, dříve či později, může člověka klidně dovést k zhroucení.
Stejně tak se ale našly komentáře, kterým se slzám bohaté blondýnky na terase nově rekonstruovaného bytu za desítky milionů nechce moc věřit a považuji uplakaný proslov za prostý marketing.
Je nicméně pravda, že Nela sype obsah na sítě v maniakálním tempu. Nebylo by divu, kdyby si od odhalování svého života co dvě hodiny potřebovala trochu odpočinout.