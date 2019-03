'Sluníčkářka' Zuzana vytřela zrak alfa samcům, národovcům i mravokárcům

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Prezidentkou konzervativního katolického Slovenska bude rozvedená matka dvou dětí, která žije 'na hromádce' s přítelem a zastává se homosexuálů. To není dobrý vtip, ale dobrá zpráva o tolerantních sousedech v srdci Evropy.

Slováci budou mít za prezidentku protipól českého prezidenta. Zuzana Čaputová a Miloš Zeman jsou nebe a dudy.

Čaputová je politička, která se zrodila ze světa občanských iniciativ, liberálka, advokátka týraných dětí a chudých, ochránkyně životního prostředí, která kritizovala aroganci mocných na Slovensku.

Je proevropská, dokáže jít proti proudu, zasazovala se (marně) o to, aby slovenský parlament přijal migrační pakt a Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám.

Poměřováno zemanovskou perspektivou – sluníčkářka z bratislavské kavárny.

Dokázala však s přehledem porazit sebevědomé alfa samce, národovce, populisty i mravokárce. A to se počítá.

Podobnost čistě náhodná?

Před několika dny český prezident pravil, že o Čaputové 'nic neví ', a podpořil jejího soupeře ve finále voleb Maroše Šefčoviče, o kterém 'něco věděl'. Teď by si měl o příští prezidentce doplnit informace, protože s ní bude mít ve Visegrádu co do činění.

Nemělo by mu ujít především to, že Čaputová vyhrála volby zcela jiným způsobem než tím, na který on spoléhal. Výstižně ho shrnula v povolebním komentáři Beata Balogová, šéfredaktorka slovenského deníku Sme: "Čaputová řekla 'ne' vyprázdněnému populismu."

Slovenskou politiku Balogová popsala takto: "Moc je momentálně přeplněna politiky, kteří považují voliče za zakomplexované, frustrované, nenávistné hlupáky. Proto je mění, vymýšlejí pro ně nepřátele, živí v nich strach a malost… Nebo z voličů vytahují to nejnižší. Pro pár hlasů, pro politické přežití."

Když jsem to četl, měl jsem pocit, že šéfredaktorka píše o Česku. Podobnost čistě náhodná?

Na Slovensku se tentokrát prosadil jiný směr (než Směr Roberta Fica). V Čaputové si Slováci podle šéfredaktorky Sme "vybrali budoucnost která nemusí být přeplněna nepřáteli národa, voláním po čistokrevné identitě, drobečky pro masy a tažením proti novinářům. Čaputová se na cestě do paláce nepotřebovala spojit s fašisty, ani s konspirátory."

Změna v genderu

S Čaputovou jsou spojovány velké naděje na změny ve slovenské politice. Nejspíš jsou ale zveličeny.

V nejvyšší politice, ba ani v prezidentském paláci, který měl pět let před Čaputovou v pronájmu Andrej Kiska, žádné kolosální změny nenastanou. Ke Kiskovi je Čaputová politicky blízko, byť klade větší důraz na sociální politiku.

Kiska nikdy nešel vládnímu Směru Roberta Fica na ruku. A nedá se to čekat ani od Čaputové.

Prezident, který se v červnu odporoučí, nedokázal zásadně změnit slovenskou politiku. Roberta Fica sice z premiérské pozice svrhla ulice, mocenské struktury však zůstávají propojeny s byznysem kmotrů.

Změnit slovenskou politiku nedokáže ani nastupující prezidentka. Na to hlava státu nemá dostatečné pravomoci. Jsou obdobné těm, které může využívat český prezident. Jak Česko, tak Slovensko řídí především vláda.

Zásadní změna v politice východních sousedů může nastat až po příštích volbách do jednokomorového slovenského parlamentu – Národní rady. A ty se uskuteční příští rok.

Výrazná změna je však v genderu, v tom, že Slovensko bude mít první prezidentku. Stát bude namísto vůdcovského typu alfa samce s tupě střiženým zátylkem reprezentovat žena s neposednými vlasy, která umí dát najevo city a neskrývá rozpaky.

Trefně to popsal zpravodajský portál Aktuality.sk: "Předsudek, že v čele státu nemůže stát žena, kterou si zvolí přímo voliči, je jednou provždy zrušen. Jen absolutní ignoranti a burani mohou zpochybňovat kvality člověka na základě pohlaví."

Slováci prozíravě vyvažovali

V těchto volbách Slováci neměnili vládní politiku, pouze 'vyvažovali'. Stejně jako před pěti lety.

Tehdy ve druhém kole odmítli vyslat do prezidentského paláce Fica a hlasy dali Andreji Kiskovi. Nechtěli prostě pokládat moc na jednu misku vah.

Češi většinou vyvažují ve volbách do Senátu. Slováci Senát nemají, proto to dělají v prezidentských volbách.

Z českého pohledu je příjemné, že Slováci vyvažovali bez toho, aby sáhli po populistech nebo extremistech. Hned v prvním kole vyřadili oblíbence konspirátorů Štefana Harabina, který odmítl odsoudit fašistický Slovenský štát, anebo Mariana Kotlebu, který Slovenský štát i Hlinkovu gardu otevřené hájí.

To je nejpříjemnější poznatek z voleb slovenského prezidenta.