Slunci při vedrech by se měli vyhnout hlavně staří, nemocní, děti a těhotné
26. 6. 2026 – 12:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pobytu na slunci a vysokým teplotám by se o víkendu měli vyhnout především staří a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy.
Teploty kolem 40 stupňů Celsia, které Česko o víkendu zasáhnou, jsou ale rizikem pro všechny lidi. Na sociálních sítích to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by se měli vyhýbat vyšší fyzické a psychické zátěži a v případě zdravotních problémů ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Kvůli extrémním teplotám hrozí lidem i zvířatům přehřátí a dehydratace. "Očekáváme vysokou zátěž zdravotnického systému (prakticky všech složek) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné)," napsal ČHMÚ.
Lidé by měli při extrémních teplotách dostatečně pít nealkoholické nápoje a doplňovat minerály. Vyhnout by se měli pobytu na slunci a v rozpálených stavbách. Větrat je vhodné jen v chladnější části dne, většinou brzy ráno. Klimatizace by měla být nastavená tak, aby to při přechodu ven a dovnitř nebyl velký šok. "Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat pět až osm stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ. Varoval také před rychlým ochlazením skokem do vody.
Lidé by také neměli nikdy nechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Myslet by měli na péči o domácí zvířata. Zohlednit by měli také to, že u venkovních profesí a prací v dusném prostředí je větší riziko pracovních úrazů a onemocnění.
Komplikace se čekají také v dopravě, živočišné výrobě, energetice a službách. Může hrozit deformace a lámání kolejnic, deformovat se mohou také povrchy silnic. Problémem může být zchladit uzavřené haly například s živočišnou a průmyslovou výrobou nebo sklady. Možné jsou také výpadky elektřiny kvůli zvýšení odběru.
Teploty mohou o víkendu dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vedra vyvrcholí v neděli, poté meteorologové předpovídají ochlazení.