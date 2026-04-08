Slunce o půlnoci? Vědci varují před globálním experimentem
8. 4. 2026 – 14:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Světlo kdykoli na požádání zní jako revoluce, ale vědci varují před temnými následky. Plány na tisíce zrcadlových satelitů a miliony dalších objektů na oběžné dráze by mohly narušit spánek, ekosystémy i samotnou podobu noční oblohy.
Svět, ve kterém nikdy nenastane noc. Žádné temné zimní večery, žádné hvězdy nad hlavou – jen nepřetržité světlo, které by zaplavilo planetu kdykoli si zamaneme. Zní to jako sci-fi sen, nebo spíš noční můra? Právě takovou budoucnost totiž navrhují technologické firmy, zatímco vědci po celém světě bijí na poplach.
Kalifornský start-up Reflect Orbital chce vypustit desítky tisíc satelitů se zrcadly, které by odrážely sluneční světlo na noční stranu Země. Výsledkem má být světlo na požádání – od jemného svitu připomínajícího měsíc až po jas poledního slunce. K tomu se přidává plán společnosti SpaceX vyslat až jeden milion satelitů, které by vytvořily obří orbitální síť pro provoz umělé inteligence.
To všechno zní jako technologický zázrak. Jenže podle odborníků by se z něj mohl stát globální problém.
Svět bez tmy může rozbít lidské tělo
Vědci varují, že zásah do přirozeného střídání dne a noci by mohl narušit samotné základy života. Lidské tělo je totiž nastavené na rytmus světla a tmy. Tento biologický systém řídí spánek, hormony i celkové fungování organismu.
Stačí přitom velmi malé množství světla, aby se tento citlivý mechanismus rozhodil. Pokud by se noční obloha trvale rozjasnila, mohlo by to vést k nespavosti, psychickým problémům i poruchám metabolismu. Dlouhodobě by to mohlo zvýšit riziko civilizačních chorob, jako je obezita nebo cukrovka.
A lidé nejsou jediní, kdo by na to doplatil. Mnoho živočichů se orientuje podle hvězd, jiné druhy potřebují tmu pro migraci nebo rozmnožování. Rostliny zase spoléhají na pravidelné střídání světla a tmy pro své růstové cykly. Pokud noc zmizí, může se začít hroutit celý ekosystém – od lesů až po oceány.
Obloha plná satelitů místo hvězd
Další děsivá představa? Noční obloha, na které už neuvidíte hvězdy. Jen rychle se pohybující body satelitů. Simulace ukazují, že pokud by se plán jednoho milionu satelitů uskutečnil, mohlo by jich být na obloze víc než samotných hvězd. Už dnes přitom satelity zvyšují jas noční oblohy a ruší astronomická pozorování. Tento efekt by se v příštích letech mohl dramaticky zhoršit.
A tím problémy nekončí. Více satelitů znamená vyšší riziko srážek na oběžné dráze, více vesmírného odpadu a potenciální řetězové reakce, které by mohly učinit některé části vesmíru nepoužitelnými. Navíc hrozí, že trosky neshořelých satelitů dopadnou na Zemi.
Odborníci varují i před novým typem světelného znečištění. Pohybující se světelné paprsky by mohly oslnit lidi nebo způsobit nebezpečné situace, například při poruše systému. Na první pohled jde o fascinující technologii, která by mohla změnit svět. Jenže jak upozorňují vědci, některé změny už nejde vzít zpět.
Možná tak stojíme na prahu éry, kdy si budeme muset vybrat – chceme pohodlí neustálého světla, nebo si zachováme temnou noční oblohu, která provází lidstvo od nepaměti?