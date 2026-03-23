Slovinský premiér ohlásil vítězství své strany ve volbách, ale ta vede jen těsně
23. 3. 2026 – 6:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovinský premiér Robert Golob ohlásil vítězství v dnešních parlamentních volbách.
Ale jeho Hnutí Svoboda po sečtení více než 99 procent hlasů jen velmi těsně vede před uskupením Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši, uvedly tiskové agentury.
Náskok premiérovy strany činí pouhých 0,3 procentního bodu a ani levice, ani pravice nemají jasnou cestu k většině v parlamentu, napsala o vyznění výsledků slovinská agentura STA. Volby podle agentury Reuters skončily remízou. Vyrovnaný výsledek obou nejsilnějších stran podle agentury AP ukazuje na období politické nejistoty v této malé členské zemi Evropské unie.
Analytici předpovídali, že žádná strana nezíská v 90členném parlamentu jasnou většinu, což by z menších stran mohlo udělat vlivné koaliční partnery. Zatím není jasné, jakou podobu by mohly mít příští koalice.
Premiér Golob po oznámení výsledků vyjádřil přesvědčení, že jeho strana sestaví příští vládu, i když uznal, že "před námi jsou těžká jednání". Janša předpověděl, že po těchto volbách "nebude mnoho (politické) stability“.
Nedělní hlasování bylo vnímáno jako klíčový test toho, zda se členská země EU udrží na své liberální cesty, nebo se přikloní doprava. Nerozhodný výsledek také odráží hluboké rozdělení mezi 1,7 miliony oprávněných voličů ve Slovinsku. Golobova vláda je silným liberálním hlasem v 27členné EU. Předseda SDS Janša je politik populistického stylu a blízký spojenec nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána, jeho návrat k moci by byl posilou pro evropské pravicové bloky. Při nedělním hlasování Golob varoval, že demokracii a suverenitu Slovinska již nelze brát jako samozřejmost a vyzýval voliče, aby nenechali ostatní rozhodovat za sebe, ale šli k volbám. Janša označil volby za "referendum o tom, zda si lidé mohou vzít svůj zpět", připomněla AP.
Golobově straně přisuzoval těsný náskok před Janšovou SDS průzkum, který slovinské televize zveřejnily bezprostředně po skončení dnešního hlasování. Ale po oznámení prvních částečných výsledků si Janšova strana udržovala těsný náskok, než se situace obrátila. V přepočtu na mandáty by vládnoucí Hnutí Svoboda mělo získat 29 poslanců, SDS 28 zákonodárců. Do parlamentu se podle částečných výsledků dostalo dalších pět uskupení, které by měly mít od pěti po devět poslanců.